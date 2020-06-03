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"К такому спичрайтеры не готовили": Премьер Канады "завис" от вопроса про беспорядки в США
03 июня 2020, 18:55 • 157 • Политика
Премьер Канады "завис" после вопроса об угрозах Трампа в адрес участников беспорядков в США, которые начались из-за убийства полицейскими задержанного афроамериканца. "К такому его спичрайтеры не готовили", - комментируют неловкое молчание канадского премьера в Сети.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо долго не мог подобрать слова, чтобы ответить на вопрос журналиста об угрозах, которые президент США Дональд Трамп позволяет себе озвучивать в адрес протестующих. Неловкая пауза в 20 секунд произошла во время пресс-конференции главы канадского правительства.
Один из журналистов спросил у Трюдо, что он думает по поводу угроз Трампа применить армию против участников протестов в США, а также применение против них слезоточивого газа. А на случай, если премьер вдруг решит отмолчаться, репортёр попросил пояснить, какое послание кроется за отказом давать комментарии.
Такая постановка вопроса поставила канадского премьера в тупик. Потому что, с одной стороны, его политическая платформа строится на поддержке всякого рода меньшинств. А с другой стороны, портить отношения с США также не в интересах Канады. Трюдо пришлось взять паузу длиной в 20 секунд.
При этом Трюдо так и не дал своей оценки ни действиям протестующих, ни заявлениям Трампа.
Фото: скриншот Telegram-канал "Выпускайте Кракена!"
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