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"К сведению противников": Бомбардировщики США провели демонстративные полёты вблизи Калининграда

19 октября 2019, 15:54  •  26 • Политика
США перебросили в Европу свои бомбардировщики B-52H, которые способны переносить ядерное оружие. Самолёты совершили несколько тренировочных полётов над Северным морем, а до этого демонстративно подлетели к границам Калининградской области. Постоянное место дислокации бомбардировщиков теперь - Англия. Причём в пояснительной записке ВВС США к европейским военным стоит пометка "к сведению противников, бомбардировщики вернулись".
Переброшенные в Европу стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress совершили серию тренировочных полётов над Северным морем. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Так, агентство уточняет, что два B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Англии и выполняли ряд задач вблизи Нидерландов. Днём ранее самолёты провели бомбометание в районе авиационного полигона Тейн, это северо-восток Шотландии.
США направили свои B-52H в Европу 10 октября. В составе группы находилось четыре самолёта. При этом после перелёта через Атлантику бомбардировщики совершили несколько демонстративных подлётов к границам Калининградской области и потом уже зашли на посадку в Англии.
Примечательно, что у пресс-релиза Командования ВВС США в Европе, в котором сообщалось о направлении B-52H в Англию, заголовок был следующий: "К сведению противников, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям".
В марте текущего года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они, в частности, выполнили серию тренировочных полётов в непосредственной близости от границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов.

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