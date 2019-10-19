"К сведению противников": Бомбардировщики США провели демонстративные полёты вблизи Калининграда

Переброшенные в Европу стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress совершили серию тренировочных полётов над Северным морем. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Так, агентство уточняет, что два B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Англии и выполняли ряд задач вблизи Нидерландов. Днём ранее самолёты провели бомбометание в районе авиационного полигона Тейн, это северо-восток Шотландии.

США направили свои B-52H в Европу 10 октября. В составе группы находилось четыре самолёта. При этом после перелёта через Атлантику бомбардировщики совершили несколько демонстративных подлётов к границам Калининградской области и потом уже зашли на посадку в Англии.

Примечательно, что у пресс-релиза Командования ВВС США в Европе, в котором сообщалось о направлении B-52H в Англию, заголовок был следующий: "К сведению противников, бомбардировщики вернулись и готовы к действиям".

В марте текущего года ВВС США также перебросили на короткое время в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они, в частности, выполнили серию тренировочных полётов в непосредственной близости от границ России в регионе Балтики, отрабатывая нанесение авиационных ударов.