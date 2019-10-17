"К сожалению, угроза ещё есть": Эксперт по антитеррору про предупреждение США о терактах в России

Недавно США предоставили Москве информацию о готовившихся терактах на российской территории, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. О том, насколько велика террористическая угроза в России и что предпринимается, чтобы её устранить, Царьграду рассказал эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, председатель комиссии по безопасности Московской области Станислав Веселов.

По его словам, угроза терактов в России, к сожалению, ещё сохраняется. Однако благодаря работе российских спецслужб, в том числе с населением, эта угроза на сегодняшний день минимальна.

"Общественность, как правило, озвучивает различную информацию о подозрительных автомобилях, жильцах. Больше, как это ни странно, стало активных жителей. Исходя из этого спецслужбы вовремя оценивают и отслеживают данную информацию, проверяют, принимают к этому определённые меры, определённые действия", - сказал Станислав Веселов в интервью Царьграду.

Но, конечно, на сегодняшний день требуется усиление мер безопасности в российских городах, особенно в Москве и Московской области, на крупных объектах и местах массового скопления граждан, считает эксперт. Также первоочередного внимания требуют жилые сектора и учебные заведения, добавляет он.

"Инструкции должны быть даны со стороны сотрудников полиции, Росгвардии, охранным структурам, как вести себя в каких-то экстренных ситуациях, так же как и обследование территории внешнего периметра крупных объектов регионов", - объясняет Станислав Веселов.

Особую бдительность необходимо проявлять в период праздников и летних отпусков, когда есть высокая вероятность поступления угроз от террористов. И самое главное - не раздувать панику, подытожил эксперт.