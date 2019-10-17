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"К сожалению, угроза ещё есть": Эксперт по антитеррору про предупреждение США о терактах в России
17 октября 2019, 21:39 • 19 • Политика
США предупредили Россию о готовящихся терактах. "К сожалению, угроза ещё есть. Но она минимальная по той простой причине, что идёт работа спецслужб, в том числе с общественностью", - прокомментировал ситуацию эксперт по антитеррору.
Недавно США предоставили Москве информацию о готовившихся терактах на российской территории, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. О том, насколько велика террористическая угроза в России и что предпринимается, чтобы её устранить, Царьграду рассказал эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, председатель комиссии по безопасности Московской области Станислав Веселов.
По его словам, угроза терактов в России, к сожалению, ещё сохраняется. Однако благодаря работе российских спецслужб, в том числе с населением, эта угроза на сегодняшний день минимальна.
Но, конечно, на сегодняшний день требуется усиление мер безопасности в российских городах, особенно в Москве и Московской области, на крупных объектах и местах массового скопления граждан, считает эксперт. Также первоочередного внимания требуют жилые сектора и учебные заведения, добавляет он.
Особую бдительность необходимо проявлять в период праздников и летних отпусков, когда есть высокая вероятность поступления угроз от террористов. И самое главное - не раздувать панику, подытожил эксперт.
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