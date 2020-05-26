Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошник...
Главная / В мире

"К России - на Вы": Немецкий режиссёр научил Запад общению с русскими

26 мая 2020, 11:55  •  50 • В мире
Немецкий режиссёр и писатель Александр Клуге убеждён, что западные страны неправильно общаются с Россией и пытаются создать "образ врага". Клуге выпустил новую книгу о нашей стране. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он напомнил высказывание прусского короля Вильгельма I, призывавшего обращаться к России "на Вы".
Немецкий режиссёр и писатель Александр Клуге научил Запад общению с русскими. В интервью Berliner Zeitung он рассказал о своей новой книге про Россию, которая называется "Контейнер Россия". Режиссёр полюбил нашу страну по музыке Мусоргского, Чайковского и Шостаковича. В Россию он приезжал всего лишь один раз на кинофестиваль и снимал здесь две недели.
Клуге считает, что невозможно покорить Россию. Всем, кто задаётся этой мыслью, он предлагает сначала посмотреть на карту в масштабе 1:1. Это поможет избавиться от подобных идей. "Ни один завоеватель не вернулся оттуда с гордостью", - отмечает режиссёр.
Писатель убеждён, что Россия полна загадок. Он напомнил, как Россию называл известный поэт Велимир Хлебников, который сравнивал Родину с "корнем из минус единицы".
Западные страны создают образ врага и не могут наладить отношения с Россией. Писатель считает, что это неправильная тенденция и попытка "очернять Восток". Клуге заявил, что Россия может быть очень разной, но относиться к ней нужно с уважением.
"Прусский король, а затем кайзер Вильгельм I, дедушка императора Вильгельма II, говорил, что к России всегда следует обращаться на Вы", - подытожил режиссёр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
25 мая 2020, 14:55
"Почему на Украине так озабочены состоянием Кадырова": Всё дело в извинениях, пояснила Витязева
26 мая 2020, 03:55
C "короной" на голове: Кто из политиков с помощью пандемии укрепил свою власть
25 мая 2020, 16:55
США решили добывать на Луне полезные ископаемые. Русскими руками
25 мая 2020, 17:55
Финны написали о каннибализме в блокаду и сытой элите, забыв об участии в уничтожении Ленинграда
26 мая 2020, 07:50
На короткой дистанции: возможна ли в США новая вспышка коронавируса после ослабления ограничений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
22 мая 2020, 06:55
Украинские евреи жёстко ответили на циничную выходку меджлисовского «режиссёра»
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
24 мая 2020, 19:55
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.