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"К России - на Вы": Немецкий режиссёр научил Запад общению с русскими
26 мая 2020, 11:55 • 50 • В мире
Немецкий режиссёр и писатель Александр Клуге убеждён, что западные страны неправильно общаются с Россией и пытаются создать "образ врага". Клуге выпустил новую книгу о нашей стране. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он напомнил высказывание прусского короля Вильгельма I, призывавшего обращаться к России "на Вы".
Немецкий режиссёр и писатель Александр Клуге научил Запад общению с русскими. В интервью Berliner Zeitung он рассказал о своей новой книге про Россию, которая называется "Контейнер Россия". Режиссёр полюбил нашу страну по музыке Мусоргского, Чайковского и Шостаковича. В Россию он приезжал всего лишь один раз на кинофестиваль и снимал здесь две недели.
Клуге считает, что невозможно покорить Россию. Всем, кто задаётся этой мыслью, он предлагает сначала посмотреть на карту в масштабе 1:1. Это поможет избавиться от подобных идей. "Ни один завоеватель не вернулся оттуда с гордостью", - отмечает режиссёр.
Писатель убеждён, что Россия полна загадок. Он напомнил, как Россию называл известный поэт Велимир Хлебников, который сравнивал Родину с "корнем из минус единицы".
Западные страны создают образ врага и не могут наладить отношения с Россией. Писатель считает, что это неправильная тенденция и попытка "очернять Восток". Клуге заявил, что Россия может быть очень разной, но относиться к ней нужно с уважением.
"Прусский король, а затем кайзер Вильгельм I, дедушка императора Вильгельма II, говорил, что к России всегда следует обращаться на Вы", - подытожил режиссёр.
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