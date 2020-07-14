"К "Единой России" возникает немало вопросов": Хамы во власти стали первыми диктовать правила

В России планируют принять закон, по которому будут наказывать чиновников за оскорбление граждан страны. Первое чтение документ уже прошёл. По нему нарушителей будут увольнять с госслужбы и штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей. Очевидно, что инициатива появилась в ответ на участившиеся случаи откровенно хамского поведения чиновников и партийных функционеров, подчеркнул учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личной странице "ВКонтакте". "Единая Россия", чьими членами нередко оказываются эти хамы, вынуждена была отреагировать на такой вызов. Тем более накануне важного выборного года, напомнил Малофеев.

Инициатива, конечно, видится благой. Но к "Единой России" возникает немало вопросов. Они решают проблему последствий, вместо того чтобы лечить причины. Закон не отвечает на главный вопрос. Почему члены правящей партии, народной партии, как они себя позиционируют, доходят до того, что посылают народ не только по-тихому, но уже и в открытую? Как они появились в ваших рядах? Вы у себя внутри почистили, прибрались? Или все эти благие намерения - всего лишь пиар, инструмент решения ситуативных задач?

Константин Малофеев уверен, что смотреть нужно глубже.

"Чиновники, становясь частью "гламурятника", начинают чувствовать себя небожителями. Бесконтрольными и всемогущими. А народ - быдлом, мешающимся под ногами. Поэтому выявлять и осаживать таких людей надо ещё до того, как они развяжут язык и руки. Контролировать и пресекать ежедневно, а не на забаву публике".

Малофеев напомнил, что в Российской Империи чиновник никогда бы себя так не повёл. Простое русское понятие "честь мундира" слишком многое значило не только для военного, но и гражданского служащего. Сказывалось не только воспитание, но и контроль. Осознание, что в его лице другие видят не конкретного человека, а всё чиновничество и всё государство. И ответственность он нёс, и чувствовал не только за себя, а за всех, кто носит такой же мундир.

"Эта норма проявилась в том числе и в том, что при Николае I появился институт ревизоров. Салтыков-Щедрин и Гоголь писали о взятках не потому, что воровать начали при Николае I. При нём начали проверять. Появился институт ревизорства и аудиторов.

Дай Бог, чтобы то, что начинает происходить у нас сейчас, было похоже на наведение порядка, которое было в Российской Империи при Николае I. А в советское время - при Сталине, когда приводили в чувство чиновников, оборзевших за время НЭПа.

Важно, чтобы новая инициатива всё-таки дошла до принятия. Но важнее будет правоприменительная практика. Сколько чиновников попадёт под эту норму? Один на страну или сотни? Мы знаем, что случаев хамства огромное количество. И если мы увидим, что действительно пошла чистка, тогда можно относиться к этому закону как к действенной норме. Если же всё ограничится показом по федеральным каналам раз в месяц пойманного на хамстве мелкого чиновника, значит, всё останется показухой".