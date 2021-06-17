"К ноге!": Яков Кедми заявил о патовой ситуации США

Анализируя итоги европейского турне Джо Байдена, завершившегося встречей с Владимиром Путиным в Женеве, Яков Кедми заявил о патовой ситуации США. Союзников у США не осталось, за исключением одного, которым просто управлять: "Говорим - "к ноге!". Они к ноге".

Экс-руководитель спецслужбы "Натив" политолог, военный эксперт Яков Кедми оценил встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, отметив, что оба лидера "продемонстрировали желание работать там, где можно". И, пожалуй, это главный итог. Всё остальное - мишура и работа прессы.

Кроме того, Кедми добавил: переговоры Байдена и Путина - это финальный этап европейского турне американского президента, которое имело несколько целей. Первое - это показать, что США вернулись к управлению миром. И, как считает Кедми, европейские партнёры с этим согласились. Есть и второй этап, продолжил Кедми:

"США сегодня находятся в намного худшем положении, чем были 20-30-40 лет тому назад. В каком аспекте? Одна из основ политики США - понять, сколько у вас союзников. Какие союзы у вас есть? Оказалось, что сегодня у США ничего нет, кроме НАТО. И попытки США сколотить какой-то союз даже на Ближнем Востоке закончились фиаско. На Дальнем Востоке вокруг Китая? Нету. Ни с Индией, ни с Пакистаном, ни с Вьетнамом. Остались старые партнёры Япония и Австралия. Даже Филиппины не там, я уж не говорю про всякие Индонезии и другие с точки зрения США государства. То есть США оказались сегодня не в состоянии создать союзы против кого-то".

Поняв это, США вернулись к старому средству. Пока ещё дышит НАТО. "Старое-дряхлое, никому не нужное НАТО, но оно есть", - отметил Кедми, добавив, что альянсу дали надежду от безысходности.

"С НАТО же просто. Говорим - "к ноге!". Они к ноге. Говорим - "лежать!". Они лежать. Стоять? Стоять... Дрессированные же. А для НАТО это спасательный круг", - добавил Яков Кедми.

Между тем мировые СМИ, как пишет Nation News, критикуют Байдена после переговоров с Путиным. Одни обвиняют Байдена в слабости и называют "дутым мачо", другие пишут о преимуществах русского лидера как переговорщика и стращают мир возможностями новой России.