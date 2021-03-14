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"К глубокому стыду": Британия предсказала исход войны с Россией

14 марта 2021, 08:05  •  355 • Политика
Комитет по вопросам обороны британской Палаты общин опубликовал доклад, в котором предсказал исход возможной войны с Россией. Авторы с "глубоким стыдом" констатируют, что хоть британские солдаты "одни из лучших в мире", в танковом поединке победа останется за русскими.
Танки, состоящие на вооружении британских войск, настолько морально устарели, что наверняка не устояли бы против русских, если бы случился военный конфликт. Так считают специалисты комитета по вопросам обороны Палаты общин — отрывки из их доклада опубликовало информагентство PA.
Авторы указали на то, что что "одна из лучших в мире" британская армия вынуждена использовать "устаревающую и устаревшую бронетехнику". По данным специалистов, большинству английских танков уже больше 30 лет, как следствие, у них очень низкая механическая надежность. Кроме того, они сильно проигрывают по огневой мощи современным артиллерийским и ракетным системам.
Свою негативную для Британии роль может сыграть и постоянное отсутствие поддержки танков с воздуха, отмечается в докладе. Поэтому, пишут авторы, если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, "под которым подразумевается Россия", русские эту войну, вероятнее всего, выиграли бы. "К к глубокому стыду", добавляют эксперты.
Сообщается, что данный доклад был представлен накануне публикации комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, который будет опубликован 16 марта. В документе будут проанализированы вызовы, с которыми Британия модет столкнуться в ближайшие 10 лет.

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