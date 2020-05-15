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"К чёртовой матери": Один из основателей "Единой России" требует отставок шефов партии

15 мая 2020, 10:55  •  82 • Политика
Экономист, социолог, научный руководитель Всероссийского центра изучения общественных мнений Иосиф Дискин прокомментировал для Царьграда новость о том, что в списке участников праймериз татарстанского отделения "Единой России" оказалась женщина, называющая себя "гражданской женой Путина". Эксперт указал на враньё в истории "подруги" главы государства, а также подчеркнул, что "шефы партии" должны уйти после такого в отставку "к чёртовой матери".
Услышав новость о том, что в списке участников праймериз татарстанского отделения "Единой России" оказалась женщина, называющая себя "гражданской женой Путина", экономист, социолог, научный руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин первым делом задался вопросом - не боится ли эта дама закона о клевете.
Согласно версии 52-летней Елизаветы Романовой, она познакомилась с президентом Владимиром Путиным 20 лет назад на Канарских островах. Также известно, что женщина окончила Камский автомеханический техникум, трудится на ПАО "КАМАЗ" кузнецом-штамповщиком. Членом партии "Единая Россия" Романова стала в 2008 году. В числе своих достижений указывает, что была руководителем бригады штамповщиц, изготовивших первые "Панцири" для Минобороны
"Первая моя реакция - это процитировать Павла Николаевича Милюкова. "Это глупость или измена?" Помните такое? Выступая в Государственной Думе, он спрашивал правительство: "Это глупость или измена?" Понимаете, для меня это непростая история, потому что я один из основателей "Единой России". Я был одним из тех 40 человек, которые подписали заявление об учреждении этого общественно-политического движения. Это было давно. Правда, я уже давно приостановил, будучи членом палаты, членство в партии. Но всё равно для меня это не пустое дело", - пояснил свою позицию Дискин.
По его мнению, ситуация заслуживает того, чтобы всё отделение партии, руководство отделения партии, которое допустило внесение в праймериз Романовой, было распущено.
"По очень простой причине. Давайте по фактам смотреть. Ну, представляете себе, какие Канарские острова для Путина? Максимум день-два его отсутствия в стране можно было зафиксировать. Никакого отдыха на Канарских островах. Это невозможно. Путин даже 20 лет назад был уже в фокусе каждодневного внимания, наблюдения, соблюдения и так далее. ФСО в страшном сне бы не могло придумать отпустить его на Канарские острова", - уверен эксперт.
Ещё более невероятным кажется, по его словам, то, что некая штамповщица могла просочиться сквозь плотные ряды ФСО и познакомиться с президентом.
"Девушка просто предъявила ФСО обвинение в преступной халатности. Кроме того, "КАМАЗ" точно не занимался, несмотря на то, что "КАМАЗ", конечно, входит в чемезовскую империю, в "Ростех", но точно не занимался изготовлением никаких "Панцирей". Вот, знаете, там она, может, хорошая штамповщица. Но общий из всего этого сказанного вывод - ей требуется психическая экспертиза", - подчеркнул Дискин.
Более того, подчёркивает он, ситуация требует вмешательства исполкома "Единой России" для того, чтобы "к чёртовой матери распустить", отстранить от руководства тех, кто принял решение допустить Романову с такими заявлениями в выборы.
"Ещё раз говорю, при таких друзьях уже и врагов президенту не надо", - резюмировал Дискин.

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