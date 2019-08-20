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"К чему приспособились, то и осталось": Эксперт о том, что получили прибалты после "завоевания суверенитета"

20 августа 2019, 12:54  •  248 • В мире
19 августа исполнилось 28 лет с того дня, как СССР был подписан приговор. Среди всех советских республик первыми "за полный суверенитет" и выход из Союза выступили страны Прибалтики - Эстония, Литва и Латвия. Оправдались ли надежды, которые были у прибалтов 28 лет назад? "К чему приспособились, то и осталось", - считает Леонид Вардомский.
Ситуацию, которая сложилась в трех бывших советских прибалтийских республиках, образцовой назвать сложно, а их надежды на свободу и "европейские ценности" если и оправдались, то только частично, сказал в беседе с Nation News рассказал заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.
Зато русофобские настроения сильны там сегодня, как и почти 30 лет назад. Литва, Латвия и Эстония непрерывно "готовятся к войне с Россией", хотя вероятность такого события и представить сложно.
Став независимыми от России, страны Прибалтики в какой-то мере своего добились, дотянувшись до вожделенных "европейских ценностей". Но что они получили взамен? Согласно статистике, население прибалтийских республик катастрофически уменьшилось. Да и уровень жизни сложно назвать высоким.
"Если говорить кратко, то они добились своего, став независимыми от Москвы странами. Остальное - это дело вкуса, тут есть разные версии. С одной стороны, у них есть европейские ценности и так далее. Ну а с другой, в сравнении с тем, что было, когда они были советскими республиками - довольно большая разница", - пояснил Вардомский.
По словам эксперта, совершенно изменилась за эти годы экономика прибалтийских республик, став частью экономики Европы. Однако в "общеевропейском котле" их роль очень незначительна. К тому же правила ЕС диктуют массу ограничений, которые не дают развиваться.
Поэтому в Прибалтике осталось, по большей части, только то, что смогло адаптироваться. Это туризм, банковский сектор и сфера услуг, а также - совсем немного - сельское хозяйство.
"Европейская экономика предъявляет свои требования. И то, что там уцелело и приспособилось, то и осталось. При этом те сферы экономики, которые Европе были не нужны, просто исчезли", - констатировал эксперт.

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