|
"К чему приспособились, то и осталось": Эксперт о том, что получили прибалты после "завоевания суверенитета"
20 августа 2019, 12:54 • 248 • В мире
19 августа исполнилось 28 лет с того дня, как СССР был подписан приговор. Среди всех советских республик первыми "за полный суверенитет" и выход из Союза выступили страны Прибалтики - Эстония, Литва и Латвия. Оправдались ли надежды, которые были у прибалтов 28 лет назад? "К чему приспособились, то и осталось", - считает Леонид Вардомский.
Ситуацию, которая сложилась в трех бывших советских прибалтийских республиках, образцовой назвать сложно, а их надежды на свободу и "европейские ценности" если и оправдались, то только частично, сказал в беседе с Nation News рассказал заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.
Зато русофобские настроения сильны там сегодня, как и почти 30 лет назад. Литва, Латвия и Эстония непрерывно "готовятся к войне с Россией", хотя вероятность такого события и представить сложно.
Став независимыми от России, страны Прибалтики в какой-то мере своего добились, дотянувшись до вожделенных "европейских ценностей". Но что они получили взамен? Согласно статистике, население прибалтийских республик катастрофически уменьшилось. Да и уровень жизни сложно назвать высоким.
По словам эксперта, совершенно изменилась за эти годы экономика прибалтийских республик, став частью экономики Европы. Однако в "общеевропейском котле" их роль очень незначительна. К тому же правила ЕС диктуют массу ограничений, которые не дают развиваться.
Поэтому в Прибалтике осталось, по большей части, только то, что смогло адаптироваться. Это туризм, банковский сектор и сфера услуг, а также - совсем немного - сельское хозяйство.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
248
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2019, 21:09
|
18 августа 2019, 02:24
|
19 августа 2019, 04:24
|
13 августа 2019, 15:09
|
17 августа 2019, 14:54
|
17 августа 2019, 13:09
|
13 августа 2019, 16:39