Ситуацию, которая сложилась в трех бывших советских прибалтийских республиках, образцовой назвать сложно, а их надежды на свободу и "европейские ценности" если и оправдались, то только частично, сказал в беседе с Nation News рассказал заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

Зато русофобские настроения сильны там сегодня, как и почти 30 лет назад. Литва, Латвия и Эстония непрерывно "готовятся к войне с Россией", хотя вероятность такого события и представить сложно.

Став независимыми от России, страны Прибалтики в какой-то мере своего добились, дотянувшись до вожделенных "европейских ценностей". Но что они получили взамен? Согласно статистике, население прибалтийских республик катастрофически уменьшилось. Да и уровень жизни сложно назвать высоким.

"Если говорить кратко, то они добились своего, став независимыми от Москвы странами. Остальное - это дело вкуса, тут есть разные версии. С одной стороны, у них есть европейские ценности и так далее. Ну а с другой, в сравнении с тем, что было, когда они были советскими республиками - довольно большая разница", - пояснил Вардомский.

По словам эксперта, совершенно изменилась за эти годы экономика прибалтийских республик, став частью экономики Европы. Однако в "общеевропейском котле" их роль очень незначительна. К тому же правила ЕС диктуют массу ограничений, которые не дают развиваться.

Поэтому в Прибалтике осталось, по большей части, только то, что смогло адаптироваться. Это туризм, банковский сектор и сфера услуг, а также - совсем немного - сельское хозяйство.