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"June ends May": Захарова тонко подшутила над отставкой Мэй

24 мая 2019, 15:39  •  8 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отставку британского премьер-министра, тонко подшутив над Терезой Мэй, обыграв её фамилию. "Логично, - отметила дипломат, - June ends May".
Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, о которой она открыто сегодня заявила, отметив, что покинет свой пост 7 июня, вызвало бурную реакцию в Сети. Свою толику внесла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
У себя на странице в Facebook она иронично прокомментировала отставку Мэй и тонко подшутила над ней, обыграв фамилию британского премьера.
"Логично:, - отметила российский дипломат. - June ends May".
Если перевести фразу с английского дословно, то её можно перевести так: "С началом июня заканчивается май".
Фото: Facebook/maria.zakharova

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