|
"June ends May": Захарова тонко подшутила над отставкой Мэй
24 мая 2019, 15:39 • 8 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отставку британского премьер-министра, тонко подшутив над Терезой Мэй, обыграв её фамилию. "Логично, - отметила дипломат, - June ends May".
Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, о которой она открыто сегодня заявила, отметив, что покинет свой пост 7 июня, вызвало бурную реакцию в Сети. Свою толику внесла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
У себя на странице в Facebook она иронично прокомментировала отставку Мэй и тонко подшутила над ней, обыграв фамилию британского премьера.
"Логично:, - отметила российский дипломат. - June ends May".
Если перевести фразу с английского дословно, то её можно перевести так: "С началом июня заканчивается май".
Фото: Facebook/maria.zakharova
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2019, 19:54
|
22 мая 2019, 01:54
|
21 мая 2019, 06:24
|
18 мая 2019, 23:09
|
22 мая 2019, 05:09
|
17 мая 2019, 17:54
|
19 мая 2019, 21:54