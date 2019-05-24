"June ends May": Захарова тонко подшутила над отставкой Мэй

Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, о которой она открыто сегодня заявила, отметив, что покинет свой пост 7 июня, вызвало бурную реакцию в Сети. Свою толику внесла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

У себя на странице в Facebook она иронично прокомментировала отставку Мэй и тонко подшутила над ней, обыграв фамилию британского премьера.

"Логично:, - отметила российский дипломат. - June ends May".

Если перевести фразу с английского дословно, то её можно перевести так: "С началом июня заканчивается май".