"Извлеките уроки": Лукашенко обратился к Узбекистану на фоне ситуации в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане.

Белорусский лидер подчеркнул, что есть много желающих недоброжелателей, которые хотели бы "взорвать ситуацию" вокруг стран Центральной Азии. На границах этих стран скопились международные террористы, заметил Лукашенко.

Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены, прежде всего, в Узбекистане,

- сказал Александр Лукашенко.

Политик уточнил, что в подобных кризисных ситуациях нужно учитывать не только внешние факторы, но и внутренние.

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