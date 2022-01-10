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"Извлеките уроки": Лукашенко обратился к Узбекистану на фоне ситуации в Казахстане

10 января 2022, 11:30  •  188 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане.
Белорусский лидер подчеркнул, что есть много желающих недоброжелателей, которые хотели бы "взорвать ситуацию" вокруг стран Центральной Азии. На границах этих стран скопились международные террористы, заметил Лукашенко.
Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены, прежде всего, в Узбекистане,
- сказал Александр Лукашенко.
Политик уточнил, что в подобных кризисных ситуациях нужно учитывать не только внешние факторы, но и внутренние.
Все новости, связанные с казахстанским кризисом, доступны в специальном разделе "Первого русского".

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