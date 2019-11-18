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"Извините": Лукашенко грубо высказался о союзе с Россией

18 ноября 2019, 00:39  •  89 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы каждый год ставит республике новые условия, и грубо высказался о союзе с нашей страной: "Извините, на хрена нужен тогда такой союз?"
В преддверии заседания Совета министров Союзного государства, которое должно состояться в Москве 19 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко позволил себе весьма грубо высказаться о союзе с Россией.
Отвечая на вопросы журналистов, глава республики заявил, что Россия якобы ежегодно ставит Белоруссии новые условия, из-за которых Минск несёт потери. При этом президент отметил, что вообще от вступления в объединения ожидаешь как раз того, что хуже не будет. Но с Москвой якобы ситуация иная.
"Нам каждый год подсовывают новые условия, - возмутился Лукашенко. - И мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем".
И тут, очевидно, не сдержав себя, президент Белоруссии, саркастически извинившись, высказался: "Извините, на хрена нужен тогда такой союз?"
Он также заявил, что не подпишет ни одного интеграционного документа с Россией, если в нём будет противоречие с конституцией республики.

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