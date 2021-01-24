Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
Главная / Политика

"Извините за плохое качество": Задержана жена Навального

24 января 2021, 17:20  •  99 • Политика
В Москве задержана жена Алексея Навального Юлия. "Извините за плохое каачество", - подписала она фото из автозака.
Юлия Навальная опубликовала новое фото в своём Instagram-аккаунте.
"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала она.
На фото отмечена геолокация "Манежная площадь".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от @yulia_navalnaya
Напомним, в Москве на месте "прогулки", объявленной Навальным в центре города, усилены меры безопасности. В столице огорожена специальными металлическими заграждениями Пушкинская площадь, куда планируют прийти сторонники оппозиционера. Царьград ведёт прямую трансляцию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
24 января 2021, 11:50
Столицы "осаждают" перед митингами военные? В Москву и Петербург движутся колонны
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
24 января 2021, 00:50
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
24 января 2021, 13:40
В Киеве сокрушаются из-за отказа от российских кредитов
24 января 2021, 15:30
"Мария, помогите!": Захарова рассказала о звонке с Пушкинской
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 18:00
Крещенские морозы добили инфраструктуру и экономику Украины
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.