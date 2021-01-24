"Извините за плохое качество": Задержана жена Навального

Юлия Навальная опубликовала новое фото в своём Instagram-аккаунте.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала она.

На фото отмечена геолокация "Манежная площадь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yulia_navalnaya

Напомним, в Москве на месте "прогулки", объявленной Навальным в центре города, усилены меры безопасности. В столице огорожена специальными металлическими заграждениями Пушкинская площадь, куда планируют прийти сторонники оппозиционера. Царьград ведёт прямую трансляцию.