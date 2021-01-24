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"Извините за плохое качество": Задержана жена Навального
24 января 2021, 17:20 • 99 • Политика
В Москве задержана жена Алексея Навального Юлия. "Извините за плохое каачество", - подписала она фото из автозака.
Юлия Навальная опубликовала новое фото в своём Instagram-аккаунте.
"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала она.
На фото отмечена геолокация "Манежная площадь".
Напомним, в Москве на месте "прогулки", объявленной Навальным в центре города, усилены меры безопасности. В столице огорожена специальными металлическими заграждениями Пушкинская площадь, куда планируют прийти сторонники оппозиционера. Царьград ведёт прямую трансляцию.
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