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"Извините, сигнал теряется": Трамп позвонил Путину на прямую линию в эфире американского ТВ
21 июня 2019, 19:39 • 43 • Политика
Президент США Дональд Трамп, как объявлено в эфире американского ток-шоу, позвонил на прямую линию президенту России Владимиру Путину. Разговор получился скомканным: "Извините, сигнал теряется".
В эфире американского ток-шоу вышел сюжет о прямой линии с президентом России Владиимром Путиным. Шоу и политическое, и сатирическое. Героем линии с Путиным в изложении авторов ток-шоу стал президент США Дональд Трамп. Диалог получился следующим.
- Здравствуйте, вы такой фантастический! - говорит Трамп.
- Кто это? - отвечает Путин.
- Президент Соединенных Штатов.
- Окей.
- Доклад Мюллера показал, что не было никакого сговора с Россией.
- Вопрос-то какой? - продолжает Путин.
- Я анонсировал, что иду на второй президентский срок...
- Окей...
- Был бы благодарен за помощь.
- Извините, сигнал теряется. Мы всей Россией в тоннель въезжаем, - отвечает Путин женским голосом оператора.
Пип. Пип. Пип. Перевел и озвучил кусочек передачи Андрей Бочаров.
Напомним, прямая линия с президентом России накануне продолжалась более 4 часов. В большей степени она была посвящена вопросам внутренней политики страны.
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