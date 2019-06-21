"Извините, сигнал теряется": Трамп позвонил Путину на прямую линию в эфире американского ТВ

В эфире американского ток-шоу вышел сюжет о прямой линии с президентом России Владиимром Путиным. Шоу и политическое, и сатирическое. Героем линии с Путиным в изложении авторов ток-шоу стал президент США Дональд Трамп. Диалог получился следующим.

- Здравствуйте, вы такой фантастический! - говорит Трамп.

- Кто это? - отвечает Путин.

- Президент Соединенных Штатов.

- Окей.

- Доклад Мюллера показал, что не было никакого сговора с Россией.

- Вопрос-то какой? - продолжает Путин.

- Я анонсировал, что иду на второй президентский срок...

- Окей...

- Был бы благодарен за помощь.

- Извините, сигнал теряется. Мы всей Россией в тоннель въезжаем, - отвечает Путин женским голосом оператора.

Пип. Пип. Пип. Перевел и озвучил кусочек передачи Андрей Бочаров.

Напомним, прямая линия с президентом России накануне продолжалась более 4 часов. В большей степени она была посвящена вопросам внутренней политики страны.