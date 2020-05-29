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"Извините, но на вечеринку невидимок вы опоздали": Русский бомбардировщик высмеяли на Западе

29 мая 2020, 11:55  •  284 • В мире
Новейший российский бомбардировщик-невидимку высмеяли западные читатели. В ответ на публикацию Fox News о нашем "стелсе" американцы язвительно пошутили: "Извините, русские, но на вечеринку невидимок вы опоздали этак на пару десятилетий".
Американский консервативный телеканал Fox News сообщил на днях своим зрителям, что российские военные планируют начать производство нового "стелс"-бомбардировщика ПАК ДА. Уже ведутся работы над созданием опытного образца.
Известно, что ПАК ДА задумывается как ответ американскому В-2. Самолёт сможет оснащаться самыми разными видами оружия, в том числе гиперзвуковым.
Западные читатели прокомментировали новость крайне злорадно, то и дело намекая на слабость российской экономики: мол, откуда у Москвы такие деньги, когда страна в кризисе.
"Нет, вы полюбуйтесь на российскую экономику. Тягаться с США им попросту не по силам - денег нет. Главная угроза - это Китай!"
"У русских случаются озарения. Вспомните хотя бы AK-47, один из лучших автоматов за всю историю. Но денег у них нет даже на автомат с жвачкой".
Многие вдруг возомнили себя экспертами в военной технике и авиации и стали наперебой утверждать, что наш ПАК ДА устарел ещё до начала производства. Они объясняют, что В-2 - это старьё, которое вот-вот спишут, а в 2025 году на службу ВВС США заступит сверхсовременный B-21 Raider, которому Россия не сможет ничего противопоставить.
"Так что извините, русские, но на вечеринку невидимок вы опоздали этак на пару десятилетий. Удачно вам поиграть в догонялки", - иронизируют американцы. Комментарии пользователей собрало и перевело на русский издание "ИноСМИ".
Ранее мы писали о том, что в России стартовала постройка первого опытного образца стратегического "стелс"-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, изделие 80).
Известно, что изготовлением элементов планера первой машины займётся один из авиазаводов в структуре Объединённой авиастроительной корпорации.
"Разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов", - сообщил один из источников.

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