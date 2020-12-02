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"Извините, нам нужно его вернуть": Дана разгадка исчезновения таинственного монолита в пустыне

02 декабря 2020, 10:35  •  141 • В мире
Американская авиакомпания шутливо подсказала своим клиентам разгадку исчезновения таинственного монолита в пустыне в Юте. "Извините, нам нужно его вернуть", - говорится в сообщении.
Несколько месяцев умы интернет-пользователей всего мира будоражило фото с металлическим монолитом, установленным в пустыне в Юте. Но внезапно он исчез.
"Таинственный металлический монолит, найденный на прошлой неделе в пустыне Юты, исчез", - отметила газета The New York Times.
Это породило ещё больше слухов и догадок, что случилось с монолитом и куда он делся. Свою версию для клиентов озвучила у себя в Twitter одна из американских авиакомпаний. Она оставила пост, в котором шутливо объяснила, что случилось с таинственным монолитом.
"Извините, нам нужно его вернуть", - говорится в Twitter авиакомпании.
Чуть позже была сделана приписка другим твитом, в котором сообщалось, что компания хочет помочь себе вернуть их стойку.
Интернет-пользователи по-разному оценили объяснение авиакомпании. Большинство положительно отнеслись к твиту.
"Спасибо, что заставили моё утро понедельника начать со смеха. Теперь, если вы не возражаете, билет в страну, свободную от COVID, сделает мой год!" - пишет @TheRivet16
"Эй, я сделал это…" - "присвоил" себе исчезновение монолита @iotapup.
"Ха-ха-ха. Не давайте его никому, даже если к вам подойдёт какой-нибудь зелёный многоглазый человек и попросит его в летающем диске", - отшутился @max29583.
"Лол, это забавно. Но люди должны также сравнить это с монолитами указателей метро DC. В духе того, что вы сделали", - @DavidSchenet.
Sorry y’all, we needed it back. https://t.co/tuOKj1igF7 pic.twitter.com/d3SOF4GeMS
— Southwest Airlines (@SouthwestAir) November 29, 2020

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