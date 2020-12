"Извините, нам нужно его вернуть": Дана разгадка исчезновения таинственного монолита в пустыне

Несколько месяцев умы интернет-пользователей всего мира будоражило фото с металлическим монолитом, установленным в пустыне в Юте. Но внезапно он исчез.

"Таинственный металлический монолит, найденный на прошлой неделе в пустыне Юты, исчез", - отметила газета The New York Times.

Это породило ещё больше слухов и догадок, что случилось с монолитом и куда он делся. Свою версию для клиентов озвучила у себя в Twitter одна из американских авиакомпаний. Она оставила пост, в котором шутливо объяснила, что случилось с таинственным монолитом.

"Извините, нам нужно его вернуть", - говорится в Twitter авиакомпании.

Чуть позже была сделана приписка другим твитом, в котором сообщалось, что компания хочет помочь себе вернуть их стойку.

Интернет-пользователи по-разному оценили объяснение авиакомпании. Большинство положительно отнеслись к твиту.

"Спасибо, что заставили моё утро понедельника начать со смеха. Теперь, если вы не возражаете, билет в страну, свободную от COVID, сделает мой год!" - пишет @TheRivet16

"Эй, я сделал это…" - "присвоил" себе исчезновение монолита @iotapup.

"Ха-ха-ха. Не давайте его никому, даже если к вам подойдёт какой-нибудь зелёный многоглазый человек и попросит его в летающем диске", - отшутился @max29583.

"Лол, это забавно. Но люди должны также сравнить это с монолитами указателей метро DC. В духе того, что вы сделали", - @DavidSchenet.

Sorry y’all, we needed it back. https://t.co/tuOKj1igF7 pic.twitter.com/d3SOF4GeMS