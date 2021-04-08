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"Извините, мы отступаем": На Украине заранее попрощались с востоком страны и обвинили НАТО в "зраде"
08 апреля 2021, 10:20 • 179 • Политика
На Украине заранее попрощались с восточной частью страны и обвинили НАТО в "зраде". По словам экс-главы Следственного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка, в случае помощи со стороны альянса будет вполне возможно услышать в определённый момент: "Извините, мы отступаем".
Как заметил Василий Вовк, такой исход вероятен в случае участия России в украинском конфликте и теоретического участия НАТО на стороне Киева. По словам генерала, пойдёт ли альянс воевать на стороне Украины и станет ли вообще тратить своё время на её защиту - большой вопрос.
"Никто нас не возьмёт в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства", - сказал он, отметив, что согласия нет ни в руководстве страны, ни в территориальном вопросе.
При этом без помощи НАТО Украине не обойтись, считает генерал.
"Будет хуже, если мы, например, заведём НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем", - указал он, добавив, что альянс станет отступать до тех пор, пока за ним не останутся Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области.
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