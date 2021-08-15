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"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
15 августа 2021, 02:00 • 18 • Политика
Захарова подловила телеканал "Дождь" на вранье по поводу тесных связей с британским каналом "Би-би-си". "Извините, информационное спонсорство - это я ещё интеллигентно выразилась", - отметила дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила телеканал "Дождь" во лжи по поводу "информационного спонсорства" со стороны "Би-би-си". Доказательство тесных связей "Дождя" с британским телеканалом дипломат выложила в своём Telegram-канале.
Поводом для разоблачения послужило недавнее интервью, которое Захарова дала оппозиционному телеканалу. В ходе беседы о непродлении визы для журналистки "Би-би-си" дипломат отметила, что на "Дожде" воспринимают отъезд британского репортёра на родину как личную трагедию.
- сказала Захарова во время интервью.
Ведущий "Дождя" Антон Желнов бросился отрицать наличие тесных связей с британским телеканалом. При этом наличие британского флага он отрицать не стал. После эфира Мария Захарова представила доказательство своей правоты и вранья "Дождя".
Дело в том, что на сайте телеканала до сих пор можно найти плашку, в которой говорится, что семь лет дважды в день ВВС готовили новостные выпуски для аудитории российского канала. Прекратилось это только в 2019 году.
- прокомментировала Мария Захарова, опубликовав соответствующий скриншот.
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