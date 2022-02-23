"Известные взгляды": что не так в позиции Эрдогана по Донбассу - читаем заявление Кремля

Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР. Пытаемся разобраться, что не так в позиции Эрдогана по Донбассу - читаем заявление Кремля.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик. О переговорах сообщила пресс-служба Кремля, представив главные тезисы беседы.

Эрдоган и Путин обменялись позициями по вопросу признания республик Донбасса. Так, Владимир Путин подчеркнул, что была "объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украиснких властей в Донбассе". Кроме того, Путин напомнил, что Киев категорически отказывался исполнять Минские соглашения.

Какой же была позиция Эрдогана? В Кремле сообщили, что президент Турции привёл "свои известные взгляды на этот счёт". Как и в случае с Крымом, Эрдоган был на стороне Украины, отметив, что не признаёт шагов, которые направлены "против суверенитета и территориальной целостности Украины". Эрдоган полагает, что всё ещё можно вернуться к исполнению Минских соглашений.

Так что не так в позиции Эрдогана? Во-первых, это половинчатая позиция по Украине. Выступая против решения России, президент Турции не будет вступать в конфронтацию с Москвой, оказывая давление. Ранее мы об этом уже писали. Кроме того, ошибочно полагать, что к Минским соглашениям всё ещё можно вернуться. О тщетности таких попыток Владимир Путин говорил накануне.