Впервые за последние три десятка лет в парламентских выборах Черногории победила оппозиция, получив больше голосов избирателей, нежели правящая Демократическая партия социалистов президента страны Мило Джукановича.

Эксперты ожидают теперь смены политического курса с ориентацией на Россию. Об этом косвенно свидетельствуют и заявления лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича.

Он раскритиковал ранее введённые страной санкции против России, считая, что в данном случае поддержка западных рестрикций была ошибочной. В частности, политик заявил о тех потерях, что понесла Черногория, напомнив о российских туристах и экспорте вина.

Кривокапич обратил внимание на то, что Черногория - государство небольшое, а потому не имеет влияния в глобальном масштабе, как бы ни хотелось обратного. Что касается введённых против России санкций, то тут лидер оппозиции привёл сербскую пословицу.

"Известно, кто косит, а кто воду носит", - отметил собеседник информагентства, считая неприемлемым то, что Черногория стала первой, кто ввела санкции против нашей страны.

"Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны. Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России", - подчеркнул Кривокапич в интервью, данном "РИА Новости", добавив, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".