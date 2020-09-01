Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
Главная / Политика

"Известно, кто косит": Лидер оппозиции Черногории сербской пословицей ответил о России

01 сентября 2020, 12:50  •  128 • Политика
Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич считает ошибочной поддержку страной санкций против России, напомнив о понесённых потерях. Политик привёл сербскую пословицу, охарактеризовав ситуацию: "Известно, кто косит, а кто воду носит".
Впервые за последние три десятка лет в парламентских выборах Черногории победила оппозиция, получив больше голосов избирателей, нежели правящая Демократическая партия социалистов президента страны Мило Джукановича.
Эксперты ожидают теперь смены политического курса с ориентацией на Россию. Об этом косвенно свидетельствуют и заявления лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича.
Он раскритиковал ранее введённые страной санкции против России, считая, что в данном случае поддержка западных рестрикций была ошибочной. В частности, политик заявил о тех потерях, что понесла Черногория, напомнив о российских туристах и экспорте вина.
Кривокапич обратил внимание на то, что Черногория - государство небольшое, а потому не имеет влияния в глобальном масштабе, как бы ни хотелось обратного. Что касается введённых против России санкций, то тут лидер оппозиции привёл сербскую пословицу.
"Известно, кто косит, а кто воду носит", - отметил собеседник информагентства, считая неприемлемым то, что Черногория стала первой, кто ввела санкции против нашей страны.
"Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны. Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России", - подчеркнул Кривокапич в интервью, данном "РИА Новости", добавив, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
01 сентября 2020, 00:00
Лукашенко провоцирует войну между НАТО и Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор...
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственны...
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации...
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испыты...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2020, 18:25
Переобувание в воздухе как есть: Алексиевич после допроса в СК попросила помощи у Путина
29 августа 2020, 22:30
Ответственность на вас: В Минске напрямую заявили о зависимости Киева
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
29 августа 2020, 05:05
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовском ответе Лукашенко
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 23:10
Навальный - это повод остановить "Северный поток - 2"? Немцы озвучили неожиданную версию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.