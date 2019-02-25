Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Матвиенко осудил давление на Maruv со стороны Национальной телекомпании Украины
Элитке - бюджеты, остатки - народу, чтобы продолжали голосовать
Швартанулся: эсминец ВМС США «Дональд Кук» прибыл в Одессу
"Будут заниматься общественной работой": "Газпром" покинули ...
Главная / Политика

"Изучают театр военных действий": Коротченко назвал цели захода эсминца США в Черное море

25 февраля 2019, 17:24  •  196 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что американский эсминец зашел в Черное море для того, чтобы поддержать Украину в конфликте с Россией, исследовать акваторию и "изучить театр военных действий".
Политолог и военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заход американского ракетного эсминца "Дональд Кук" в Одесский морской торговый порт и пояснил, какие цели стоят перед кораблем США в Черном море, где он может находиться, в соответствии с конвенцией Монтре, не более 21 дня.
По словам эксперта, Соединенные Штаты постоянно меняют свои военные корабли, чтобы те беспрестанно находились в акватории Черного моря. Первая их цель - оказание военно-морской поддержки Украине в конфликте с Россией, отметил Коротченко в беседе с корреспондентом информагентства Nation News. Вторая цель, по его мнению, - изучение акватории моря как возможного театра военных действий, чтобы американские корабли привыкли к особенностям местности.
У российских пограничников четко отлажена система контроля нахождения иностранных суден в акватории Черного моря, каждый корабль идентифицируется и сопровождается. Современные технологии, используемые российскими военными, позволяют держать на контроле все море и в случае необходимости уничтожить любую цель, выразил уверенность эксперт.
"Так что мы тут видим холодную войну в полном объеме. И ни один иностранный военный корабль не может безнаказанно находиться в Черном море", - подытожил собеседник издания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



196
Источник
Похожие новости
25 февраля 2019, 01:09
Участки закрыты, идет подсчет голосов: Почти 50% граждан Молдавии проголосовали на парламентских выборах
25 февраля 2019, 17:24
"Это подготовка к чему-то большему": В Совфеде оценили угрозы от "Дональда Кука" в Одессе
25 февраля 2019, 04:24
В Таллине заявили о поддержке русскоязычными гражданами преподавания на эстонском
Загрузка...
25 февраля 2019, 10:54
"Памперсы в гумпомощь привезли?" Пользователи соцсетей ждут прибытия в Одессу напуганного российскими Су-24 "Дональда Кука"
25 февраля 2019, 07:39
В США судьбой Каддафи угрожают Мадуро и Ким Чен Ыну – Пушков
24 февраля 2019, 21:54
Певице Maruv дали сутки на то, чтобы отказаться от российских гастролей
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.