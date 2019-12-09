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"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети

09 декабря 2019, 03:40  •  132 • Политика
Источники в Сети настаивают, что "израильские истребители бегством спасались от Су-35". Управляли "сушками", как отмечает, например, Syrian Military Capabilities, русские пилоты. В то же время красок истории добавляют другие источники.
Погоню за израильскими истребителями устроили российские Су-35. В результате гостям пришлось бежать. Так инцидент в Сирии описывает Avia.pro, ссылаясь на сообщения в Сети. Действительно, подобный пост о произошедшем и сейчас можно найти в микроблоге Twitter. Пишут о преследовании Syrian Military Capabilities.
Фото: twitter.com/Syrian_MC.
Avia.pro, дополняя рассказ, отмечает, израильские истребители планировали нанести удары по Сирии. Их полёт не был согласован с Москвой. В результате пришлось "отбиваться" от российских пилотов, которые заметили угрозу и подняли истребители в воздух.
"С авиабазы Хмеймим в воздух были экстренно подняты два российских истребителя, которые направились изначально в восточном и юго-восточном направлениях, - говорится в сообщении. - Уже через несколько минут эти боевые самолёты были замечены над южной частью Сирии".
Кроме того, отмечается, что израильские истребители и ранее вынуждены был совершать подобные побеги из-за преследований. И в те разы также не было запросов на совершение полётов.
Остаётся лишь добавить, что официальными представителями информация не подтверждена.

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