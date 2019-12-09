"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети

Погоню за израильскими истребителями устроили российские Су-35. В результате гостям пришлось бежать. Так инцидент в Сирии описывает Avia.pro, ссылаясь на сообщения в Сети. Действительно, подобный пост о произошедшем и сейчас можно найти в микроблоге Twitter. Пишут о преследовании Syrian Military Capabilities.

Фото: twitter.com/Syrian_MC.

Avia.pro, дополняя рассказ, отмечает, израильские истребители планировали нанести удары по Сирии. Их полёт не был согласован с Москвой. В результате пришлось "отбиваться" от российских пилотов, которые заметили угрозу и подняли истребители в воздух.

"С авиабазы Хмеймим в воздух были экстренно подняты два российских истребителя, которые направились изначально в восточном и юго-восточном направлениях, - говорится в сообщении. - Уже через несколько минут эти боевые самолёты были замечены над южной частью Сирии".



Кроме того, отмечается, что израильские истребители и ранее вынуждены был совершать подобные побеги из-за преследований. И в те разы также не было запросов на совершение полётов.

Остаётся лишь добавить, что официальными представителями информация не подтверждена.