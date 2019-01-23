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"Израиль пора наказывать": Шерин предложил Сирии уничтожить враждебную инфраструктуру

23 января 2019, 15:39  •  60 • Политика
По мнению члена Госдумы Александра Шерина, Израиль давно необходимо наказать, поэтому Сирия должна уничтожить враждебную инфраструктуру, которая используется израильскими военными для организации авиаударов.
Для предотвращения авиаударов по Сирии со стороны Израиля необходимо в превентивном порядке уничтожить израильские аэродромы. Так считает первый заместитель главы комитета Государственной думы России по безопасности Александр Шерин.
Напомним, ранее стало известно о том, что израильские самолеты вновь нанесли удары по объектам в Сирийской Арабской Республике.
Как объяснил парламентарий, он всегда выступал с предложениями, которые должны минимизировать людские жертвы и материальные потери со всех сторон. На территории Израиля же нужно разрушить инфраструктуру, которая используется для поддержки самолетов, участвующих в рейдах в Сирии.
Речь идет не только об авиабазах, но и о системах РЛС и ракетных комплексах. Не стоит забывать и о том, что в САР находятся российские военные, которые могут стать жертвами действий ВВС Израиля.
"Израиль пора наказывать. У Дамаска есть полное право вывести враждебную инфраструктуру из строя, чтобы она не угрожала сирийскому государству", - приводит его слова РИА ФАН.

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