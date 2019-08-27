"Израиль объявил войну Ирану": Арабские СМИ обсуждают израильские авианалеты

За несколько последних дней Израиль нанес удары по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку. Цель всех этих атак одна — положить конец активности Ирана на Ближнем Востоке. В арабских странах назвали действия Израиля объявлением войны. Иранские власти и их союзники пообещали, что не оставят действия Израиля безнаказанными.

"То, что произошло, напоминает объявление войны, что дает нам право защищать наш суверенитет, независимость и территориальную целостность - так отреагировал президент Ливана Мишель Аун", - заявил президент Ливана Мишель Аун, комментируя авиаудары Израиля.

По данным канала "Аль-Арабия", в понедельник Израильские ВВС несколько раз нарушали воздушное пространство Ливана, чтобы нанести удары по долине Бекаа. Около часа ночи беспилотники нанесли три удара по базе группировки "Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование" (НФОП-ГК), а уже днем провели разведывательный полёт над Баальбеком, где находятся базы ливанского шиитского движения "Хезболла".

Примечательно, что Израиль не взял на себя ответственность за произошедшее. Более того, израильские СМИ распространили информацию, что к инцидентам причастны иранские летательные аппараты, которые, возможно, планировалось использовать против израильтян. Зато Израиль признал субботние удары по территории Сирии. Атаке подверглись спецподразделение "Аль-Кудс" и другие шиитские отряды в деревне Акраба к юго-востоку от Дамаска.

Кроме того, Израилю и США приписывают таинственные взрывы на базах шиитской группировки Аль-Хашд аш-Шааби в Ираке. Арабские СМИ считают, что всё это часть военной операции Израиля против Ирана, которая осуществляется при активном содействии США. В качестве одного из доказательств приводится недавнее заявление МИД России, в котором ведомство выражает опасения по поводу "очередной эскалации напряженности в регионе". Также в МИД РФ предупредили о возможности начала в регионе "масштабного вооруженного конфликта" с непредсказуемыми последствиями, пишет "Коммерсант".