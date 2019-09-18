"Израиль - часть Русского мира"? Какие линии прочертил Путин в своей речи о "русскоязычном государстве"

В ходе форума "Керен ха-Йесод" накануне президент России Владимир Путин выступил с речью. Один из тезисов российского лидера сначала встретили молчанием, а затем аплодисментами, переходящими в овации. Путин, казалось, говорил вполне типичные фразы - о развитии сотрудничества с партнером и ценности совместной работы. А затем добавил:

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством".

Именно фраза об Израиле - русскоязычном государстве - была встречена овациями. Был ли в этом посыл с двойным дном? Должно ли было сказанное стать примером поддержки Биньямина Нетаньяху, который на проходящих выборах хотел бы добиться большинства? Наконец, чего Путин хочет от Израиля? На экспертном уровне Царьград обсуждал вопрос со специалистами.

Отношения России и Израиля. Что дальше?

Не только социально-экономическое сотрудничество, но и общие страницы истории - об этих объединяющих факторах говорил вчера президент России. Путин обещал, что приедет в Иерусалим на открытие создающегося по инициативе израильских ветеранов мемориала памяти блокадников Ленинграда. Приглашение президенту России направил израильский президент Реувен Ривлин.

"Я обязательно воспользуюсь этим предложением, как и сказал об этом совсем недавно на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - подчеркнул Путин.

Часть Русского мира?

В беседе с директором Фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко Царьград поинтересовался, насколько важны слова Путина об израильской лепте в Русский мир и не является ли это частью политики. Бондаренко считает, что Путин говорит все же о реальной картине событий.

"В принципе, Владимир Путин всего лишь отчетливо громко констатировал известное. Это правда, Израиль действительно является русскоязычным государством и частью Русского мира, в широком смысле этого слова. Потому что как минимум четверть населения Израиля говорит по-русски. И этого вполне достаточно для того, чтобы считать Израиль русскоязычным государством", - сказал эксперт.

Безусловно, есть и политическая часть речи. Бондаренко считает, что Россия заинтересована в Израиле на партнерском уровне, и вот почему:

"Израиль, в общем-то, очень влиятельное государство в мире в силу того удельного веса евреев, который они играют в элитах разных стран, в первую очередь США. Израиль, как известно, находится в особых отношениях с Соединенными Штатами. И я бы не назвал эти отношения как бы, так сказать, подотчетными. В чем-то США могут влиять на Израиль, а в чем-то Израиль очень давно и эффективно влияет на США. Так что иметь Израиль в друзьях - это очень полезно, это очень почетно, и это всячески положительно. Так что можно только приветствовать такого рода политику сближения с Израилем".

Никакой личностной дружбы

Но как Израиль преследует исключительно собственные интересы, так и Россия должна отвечать тем же. Сегодня мы сотрудничаем с Биньямином Нетаньяху как премьер-министром. Но если он потеряет свои позиции, это не должно означать, что Москва теряет Израиль как партнера, продолжил эксперт.

"Нужно уходить от вот этой личностной дружбы с отдельными лидерами, которые по 20 лет у власти находятся. Нетаньяху немолодой политик, не сегодня-завтра он перестанет быть премьер-министром Израиля и уйдет с поста главы этой страны. Значит, нужно будет выстраивать отношения с новым политиком. Поэтому России было бы правильно вести многовекторную политику с разными политическими силами. Тем более что русскоязычных в этих политических силах довольно много, в разных политических силах. Это, в первую очередь, конечно, партия Вигдора Либермана "Наш дом - Израиль", которая традиционно считается такой партией русскоязычных. Но в то же время русскоязычные есть и в блоке сине-белых. Там есть Константин Развозов, уроженец Биробиджана. Он является депутатом Кнессета, возглавляет комиссию по абсорбции".

Что касается взаимодействия с нынешними властями Израиля, можно отметить множество спорных моментов. Это и постоянные бомбардировки Сирии со стороны Израиля, и провокационные заявления в адрес Ирана. Все это политика вектора, не совпадающего с российским. О настороженности в связи с одной из таких линий ранее говорили в МИД России. Дипломаты распространили комментарий в связи с заявлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль готовится "распространить суверенитет" на Иорданскую долину.

В связи с полученной информацией министерство заявило, что в Москве "разделяют озабоченность" в связи с озвученными планами руководства Израиля. Их реализация может повлечь в регионе резкую эскалацию напряженности, а также "подорвать надежды" на установление мира между Израилем и арабами, отметили в МИД.

В то же время министерство подтвердило "последовательную и неизменную позицию" Москвы о том, что разрешение палестино-израильского конфликта возможно лишь комплексно, на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах, существовавших в 1967 году. Единственный надёжный путь урегулирования - прямые переговоры между Израилем и Палестиной на существующей международно-правовой базе, напомнили в министерстве. К этой базе относятся соответствующие резолюции СБ ООН, а также "Мадридские принципы" и Арабская мирная инициатива, подчеркнули в Москве.

Именно в контексте сказанного и следует понимать: Израиль, безусловно, русскоязычное государство, там живет много наших соотечественников, пусть и решивших покинуть страну. Но следует понимать: у наших государств есть собственные интересы, которые должны и будут отстаиваться, невзирая ни на что.

Гигантское влияние Путина на Ближнем Востоке

Надо помнить и еще об одном моменте. Влияние Путина на Ближнем Востоке сегодня огромно, что признают и западные политики. А значит, и Израилю выгодно не терять связи с Москвой при всей своей союзнической любви с США.

Об огромном влиянии Путина на Ближнем Востоке, к примеру, говорила и бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в интервью чешскому изданию Denik N. По ее словам, сразу после того как произошло ее знакомство с Путиным, она поняла, что перед ней очень "умный и дисциплинированный человек", всегда говоривший с ней спонтанно и без каких-либо заготовок. Впервые Олбрайт и Путин встретились на саммите Клинтон - Путин в Новой Зеландии.

Олбрайт заметила, что наблюдать за действиями российского лидера на переговорах ей было очень интересно. "Он идеально разыгрывал партию с плохими картами в руках", - добавила экс-госсекретарь США.

А в завершение после серии комплиментов Олбрайт добавила: сегодня Путин пытается "вбить клин" между США и их союзниками, в том числе задействуя гигантское влияние, которое он получил в странах Ближнего Востока. Американская дипломатия недооценила российского президента, поэтому ее "политика открытых дверей" по отношению к РФ была ошибкой Вашингтона, считает Олбрайт. Звучит как признание проигрыша. Но Олбрайт не говорит о главном нюансе: в то время как США разрушают Ближний Восток, Россия прекращает кровопролития. Об этом, в частности, говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Как человек, систематически встречающийся с высшими должностными лицами стран арабского Востока, могу сказать, что наше желание жить в мире и согласии встречает горячую поддержку, носит обоюдосторонний характер".

Ближний Восток, суммировал глава Чечни, ценит позицию президента России. Регион открыт к дальнейшему развитию отношений с нашей страной. "На Ближнем Востоке ценят единство слова и дела нашего национального лидера Владимира Путина, хотят строить с Россией отношения на прочной и долгосрочной основе", - отмечал Кадыров.