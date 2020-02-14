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"Изоляция и карантин не способны остановить вирус": Эксперт ВОЗ предупредил о риске для трети людей планеты

14 февраля 2020, 17:39  •  26 • В мире
Примерно треть людей нашей планеты рискуют заразиться коронавирусом. Такой прогноз дал эксперт при ВОЗ Айра Лонджини. По его мнению, "изоляция и карантин не способны остановить вирус".
По последним данным, число заражённых коронавирусом перевалило за 63 тысячи человек, жертвами заболевания стали 1380 заболевших, более 6,7 тысячи пациентов выздоровели.
Однако эксперты продолжают пугать прогнозами. Не так давно британские учёные из Лондонской школы гигиены и тропической медицины предположили, что количество заражённых новым типом коронавируса, возможно, достигнет полумиллиона человек.
Однако ещё более печальный прогноз дал соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида, эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини.
Он так и вовсе предупредил о том, что треть жителей нашей планеты (порядка 30 процентов) рискуют заразиться коронавирусом. Его прогноз публикует Bloomberg.
В частности, специалист уверен, что "изоляция и карантин не способны остановить вирус". По его подсчётам, один заболевший может передавать коронавирус двум-трём людям, тем самым распространяя инфекцию. Таким образом, это, как полагает эксперт, и есть риск заражения трети населения Земли.
А вот выбранная сейчас тактика наблюдения и сдерживания заболевания, в том случае если вирус не поменяет свою способность передачи, по мнению Лонджини, результаты вряд ли принесёт.

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