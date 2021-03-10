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"Изогнутые агонией люди сгрудились в кучу на дне": Восемь американцев погибли в "плавучем гробу"

10 марта 2021, 22:30  •  68 • В мире
История создания американских боевых субмарин началась с жуткой трагедии. Первый прототип подлодки, способной потопить корабль, затонул вместе с экипажем.
Малоизвестной историей о работе американцев над созданием первой боевой субмарины поделился со своими читателями портал "Дилетант". Её начали разрабатывать ещё в 1863 году: инженеры Хорас Лоусон Хансли, Дж. МакКлинтон и Б. Уотсон построили в Алабаме глубоководный аппарат "Пионер-3", на который армия США возлагала большие надежды.
Судно длиной 12,2 метра и шириной 1,16 метра имело водоизмещение всего около 2 тонн и могло оставаться под водой не более двух часов. В этом и крылась страшная опасность, которая привела к трагедии.
При первых же испытаниях лодка затонула, тогда погибло пять человек. Конструкторы учли свои ошибки и исправили их, после чего начали вторые испытания, будучи уверенными в надёжности новой разработки.
Но беда повторилась. Из-за переизбытка балласта лодка начала "клевать носом" и затонула. Её удалось найти только спустя три недели: водолазам-спасателям открылась столь жуткая картина, что они с трудом могли позже описать свои впечатления.
Военный комендант Чарльстона, генерал Бэригард писал:
Зрелище было неописуемо ужасным. Изогнутые агонией люди сгрудились в кучу на дне. На лицах у всех застыло выражение отчаяния и смертельной муки. Некоторые держали в руках обгоревшие свечи.
Среди погибших был и "отец" субмарины Хорас Лоусон Ханли: изобретатель и после смерти находился на своём посту. Правой рукой инженер упирался в крышку люка, как будто пытался открыть его, а в другой руке была зажата свеча.

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