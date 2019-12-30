"Изнурён": Украинский менеджер пожаловался на переговоры с Россией по транзиту в Вене

Ранее сообщалось, что Россия и Украина всё еще не пришли к общему знаменателю по вопросу транзита. Как сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в своём Facebook, цель следующего дня переговоров — финализировать соглашения.

Свой пост менеджер сопроводил статусом: "Изнурён", передаёт телеканал "360".

Напомним, сегодня истекает четвёртый день поисков решения газовой проблемы между Украиной и Россией. Срок контракта о транзите газа через Украину в Европу истекает в конце уходящего года.