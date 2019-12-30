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"Изнурён": Украинский менеджер пожаловался на переговоры с Россией по транзиту в Вене
30 декабря 2019, 19:39 • 56 • В мире
Представители Украины и России на встрече в Вене приступили к процессу подписания документов по транзиту российского газа. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина всё еще не пришли к общему знаменателю по вопросу транзита. Как сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в своём Facebook, цель следующего дня переговоров — финализировать соглашения.
Свой пост менеджер сопроводил статусом: "Изнурён", передаёт телеканал "360".
Напомним, сегодня истекает четвёртый день поисков решения газовой проблемы между Украиной и Россией. Срок контракта о транзите газа через Украину в Европу истекает в конце уходящего года.
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