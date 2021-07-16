|
"Изнашиваются": У десятков стелс-истребителей США обнаружились системные проблемы
16 июля 2021, 01:25 • 76 • В мире
Порядка 15 процентов истребителей F-35 прекратили полёты из-за проблем с двигателями.
В комитете по вооружённым силам Конгресса США систематизировали проблемы с истребителями F-35. Судя по данным комитета, у нескольких десятков военных самолётов выявились дефекты двигателя.
Так, после принятия на вооружение более сорока истребителей прекратили полёты. Выявилось, что у F-35 есть дефекты с покрытием на лопатках ротора турбин. Оказалось, что они изнашиваются быстрее, чем ожидалось.
Проблемы с истребителями затронули не только американскую армию, но и ВС трёх стран-членов НАТО.
Отмечается, что за май текущего года американские ВВС получили 283 истребителя пятого поколения F-35A, но из-за проблем с двигателями 15 % из них не могут выполнять полёты.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2021, 13:35
|
09 июля 2021, 02:35
|
13 июля 2021, 12:55
|
10 июля 2021, 12:30
|
15 июля 2021, 06:10
|
15 июля 2021, 00:40
|
09 июля 2021, 11:45