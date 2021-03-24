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"Изменник": Украина нашла нового виновного в потере Крыма

24 марта 2021, 22:00  •  60 • Политика
Украинские власти нашли нового виновного в потере Крыма. На этот раз "изменником" оказался бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Такое решение озвучила Генпрокуратура Украины. Она обвинила экс-премьера в госизмене за то, что тот в 2010 году подписал Харьковские соглашения, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.
Экс-глава правительства подозревается в том, что совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, - говорится в сообщении.
Генпрокуратура отмечает, что Харьковские соглашения якобы были навязаны Украине российской стороной. Подписание документа позволило Москве увеличить численность войск на полуострове.
Отметим, что о намерении привлечь украинских госслужащих к ответственности за подписание документа десятилетней давности СНБО Украины объявил ещё на позапрошлой неделе. В частности, речь шла о депутатах Рады, которые ратифицировали соответствующий документ.
Харьковские соглашения были подписаны в 2010 году. Они продлили на 25 лет срок аренды крымской базы ВМФ РФ, где базируется Черноморский флот. Украина в обмен получила деньги за аренду и скидку на газ.
Недавно Киев провёл военные учения на границе с Крымом, однако, по словам эксперта Василия Дандыкина, вернуть полуостров Украина уже не сможет при всём желании, пишет Nation News. Он отметил, что после 2014 года, когда Украина превратилась в "самое русофобское государство", Россия серьёзно укрепила границу.
Воевать с Россией для Украины - безумие и самоубийство, но именно к этому Киев и подталкивают внешние кураторы, и прежде всего США, - считает эксперт.

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