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"Изменили Меркель?": Немцы назвали Макрона "самым надежным политиком" - Bild

26 декабря 2019, 21:24  •  9 • В мире
Институт Kantar провел социологический опрос среди жителей Германии, в результате которого выяснилось, что больше, чем собственному канцлеру, немцы доверяют Эммануэлю Макрону. "А как же Меркель", - удивились пользователи Сети.
Несмотря на то что французский президент в последнее время постоянно провоцирует различные конфликты как в Евросоюзе, так и в НАТО, а жители французских городов продолжают выходить на улицы, протестуя против пенсионной реформы, которую хочет провести французское правительство, жители Германии считают Эммануэля Макрона самым надежным из мировых политиков.
Как сообщает газета Bild со ссылкой на результаты социологического исследования института Kantar, в то время как фрау канцлерин готовы выразить доверие 53% граждан Германии, о своем доверии Макрону заявили 57% немцев, о "скорее низком уровне доверия" к нему сообщили только 32%, тогда как в отношении Меркель о недоверии заявили 44% жителей страны.
Очень интересны и результаты, отражающие "уровень недоверия" мировым политикам. Лидером "антирейтинга" оказался президент США Дональд Трамп. Об этом заявили 89% респондентов. Турецкому лидеру Реджепу Эрдогану не склонны верить 86% немецких граждан. 71% опрошенных с недоверием относятся к премьер-министру Британии Борису Джонсону, а президенту России не очень доверяют 67% опрошенных.

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