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"Измельчит Abrams": Польские читатели встали на защиту русского танка "Армата"
27 августа 2021, 12:05 • 134 • Политика
Интернет-издание Defence24 в своей публикации усомнилось в эффективности русского танка Т-14 "Армата". Читатели в корне не согласны с критикой нового вооружения ВС России.
Польское интернет-издание Defence24 поместило материал, в котором рассказало о русском танке Т-14 "Армата".
Отмечается, что оружие популярно за рубежом - в Индии, Египте и странах Ближнего Востока. Автор публикации считает, что у оружия много недостатков и они требует доработки, говорит, что в конструкции есть ряд проблем.
Польские читатели же, наоборот, с тоном эксперта не согласны. Некоторые пишут, что русская "Армата" даст фору американскому "Абрамсу".
- считает один из пользователей.
Читатели, сравнивая характеристики техники, думают, что русский танк превосходит не только американские, но и немецкие.
- уверен другой комментатор.
Кто-то отмечает, что у русской армии достаточно технологических новинок.
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