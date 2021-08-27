"Измельчит Abrams": Польские читатели встали на защиту русского танка "Армата"

Интернет-издание Defence24 в своей публикации усомнилось в эффективности русского танка Т-14 "Армата". Читатели в корне не согласны с критикой нового вооружения ВС России.

Польское интернет-издание Defence24 поместило материал, в котором рассказало о русском танке Т-14 "Армата".

Отмечается, что оружие популярно за рубежом - в Индии, Египте и странах Ближнего Востока. Автор публикации считает, что у оружия много недостатков и они требует доработки, говорит, что в конструкции есть ряд проблем.

Польские читатели же, наоборот, с тоном эксперта не согласны. Некоторые пишут, что русская "Армата" даст фору американскому "Абрамсу".

В следующем году будет намного больше Т-14 для измельчения древних Abrams, американские заводы продолжают заряжать ракеты вручную, как во Второй мировой войне, ха-ха,

- считает один из пользователей.

Читатели, сравнивая характеристики техники, думают, что русский танк превосходит не только американские, но и немецкие.

Abrams по сравнению с Т-14 - никчёмный лом, а "Леопард-2 ПЛ" уже подходит для музея,

- уверен другой комментатор.

Кто-то отмечает, что у русской армии достаточно технологических новинок.