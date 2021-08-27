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"Измельчит Abrams": Польские читатели встали на защиту русского танка "Армата"

27 августа 2021, 12:05  •  134 • Политика
Интернет-издание Defence24 в своей публикации усомнилось в эффективности русского танка Т-14 "Армата". Читатели в корне не согласны с критикой нового вооружения ВС России.
Польское интернет-издание Defence24 поместило материал, в котором рассказало о русском танке Т-14 "Армата".
Отмечается, что оружие популярно за рубежом - в Индии, Египте и странах Ближнего Востока. Автор публикации считает, что у оружия много недостатков и они требует доработки, говорит, что в конструкции есть ряд проблем.
Польские читатели же, наоборот, с тоном эксперта не согласны. Некоторые пишут, что русская "Армата" даст фору американскому "Абрамсу".
В следующем году будет намного больше Т-14 для измельчения древних Abrams, американские заводы продолжают заряжать ракеты вручную, как во Второй мировой войне, ха-ха,
- считает один из пользователей.
Читатели, сравнивая характеристики техники, думают, что русский танк превосходит не только американские, но и немецкие.
Abrams по сравнению с Т-14 - никчёмный лом, а "Леопард-2 ПЛ" уже подходит для музея,
- уверен другой комментатор.
Кто-то отмечает, что у русской армии достаточно технологических новинок.
Россия давно приняла решение роботизировать армию, Т-14 - это просто командный пункт, который будет управлять боем, - пишет, видимо фанат русского вооружения под ником Т-14, - бой будет вести роботизированный Т-72 и дроны, всё это будет защищать С-400, "Бук", броня и Су-57, Су-35, Су-75 и другие.

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