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"Издеваются": Ополченцы "затролили" украинские СМИ, вывесив на своих позициях флаг Незалежной

01 февраля 2020, 07:54  •  143 • Политика
Защитники Донбасса вывесили флаг Украины и "затролили" украинских журналистов. "Решили поиздеваться над флагом Украины на передовой", - бьются в истерике СМИ Украины.
Ополченцы Донбасса "затролили" украинские СМИ, вывесив украинский флаг на своих позициях. Украинский "Пятый канал" заявила об "издевательстве" со стороны защитников Донбасса.
Во время очередной поездки украинских журналистов на позиции ВСУ в Донбассе для снятия пропагандистских репортажей их ожидал сюрприз. Над позицией ополченцев развевалось два флага - русский, а под ним украинский. Но порадоваться этому журналистам не удалось.
Оказалось, что флаг вывесили вовсе не бойцы ВСУ, а сами ополченцы, причём специально к приезду журналистов. Кроме того, флаг Украины повесили вверх тормашками. То есть вверху жёлтый цвет, а внизу - голубой.
Россияне решили поиздеваться над флагом Украины на передовой на Светлодарской дуге и повесили его вверх ногами, - тут же устроили истерику украинские СМИ.
Репортаж соответствующего содержания вышел на украинском "Пятом канала". Позднее его подхватила пресса Украины.
Фото: скриншот Twitter/@Dialog_UA

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