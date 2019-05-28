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"Издевательство над украинцами": Зеленского проклинают в Фейсбуке за признание в любви к Киеву и шаурме

28 мая 2019, 13:54  •  73 • Политика
Нового президента Украины Владимира Зеленского третьи сутки проклинают в Фейсбуке за признание в любви к Киеву и запаху шаурмы. Это "издевательство над украинцами", пишут в комментарии те, кто предпочёл бы видеть в поздравлении городу упоминание "перемоги".
Владимир Зеленский 26 мая опубликовал в фейсбуке признание в любви к Киеву, посвящённое очередной годовщине со дня основания украинской столицы.
"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал он. И одной фразой вызвал поток проклятий в комментариях.
Пользователи соцсети третьи сутки пишут президенту страны, что упоминание шаурмы — это "издевательство над украинцами", по выражению пользователя фейсбука Павла Бойко. Также Зеленскому указывают, что вместо лип ему следовало упоминать каштаны, а вместо шаурмы — "свободу и перемогу". На этом, в частности, настаивает в комментариях киевлянка Олеся Наумовская.
"Слышишь, чувак! А ты кроме постиков про любовь и отдых ещё что-то умеешь?" - спрашивает главу государства украинка Ирина Барандыч.
Фото: фейсбук/Владимир Зеленский

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