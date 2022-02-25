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"Издевательские меры" США против русских: Посол раскрыл подноготную высылок
25 февраля 2022, 06:10 • 116 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов раскрыл всю подноготную того, как высылали наших дипломатов с их семьями из Америки. В том числе сообщил об "издевательских мерах" США против русских. "Наши ответные меры - предсказуемы", - отметил при этом Антонов.
Своё мнение по поводу объявления американцами "персоной нон грата" и высылке из Соединённых Штатов советника-посланника нашего посольства Сергея Трепелкова высказал посол России в США Анатолий Антонов.
"В качестве обоснования нам было указано на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Барта Гормана", - приводятся слова посла в Facebook диппредставительства России.
Посол раскрыл всю подноготную высылок, особо подчеркнув, что американцы в данном случае "намеренно искажают причины и следствие".
По словам Антонова, США вынудили Россию принять решение о прекращении командировки Гормана, после того, как полгода назад потребовали отъезда из Америки до 30 января нашего другого заместителя посла. Тот также находился в ранге советника-посланника.
"При этом в отношении его семьи были предприняты издевательские меры, - рассказал, как всё было с высылкой дипломата, Антонов. - Сначала госдепартамент лишил аккредитации детей, а потом и супругу, которые досрочно вернулись в Россию осенью". А после в адрес дипломата и вовсе прозвучала угроза арестом, если тот хоть на один день задержится в Вашингтоне.
Антонов предупредил коллег, что "наши ответные меры - предсказуемы".
"Коллеги расхлебывают то, что сами же и заварили, - отметил посол. - Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США".
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