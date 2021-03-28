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"Избушка-избушка, повернись к США задом!": Чешский дипломат поднял Байдена на смех

28 марта 2021, 17:40  •  95 • Политика
Экс-дипломат из Чехии Яромир Новотны шуткой отреагировал на вопрос о скандальных заявлениях президента США Джозефа Байдена. Экс-посол считает, что США своей политикой добьются сближения России и Китая.
Бывший посол Чехии, вузовский преподаватель Яромир Новотны оценил последствия оскорбительных заявлений президента США Джозефа Байдена в адрес президента России.
Напомним, американский лидер назвал Владимира Путина "убийцей" и сказал, что Россия "заплатит" за вмешательство в выборы в США.
Признаюсь, что не понимаю, зачем Джо Байдену нужно было так говорить о России и Путине. Вероятно, демократы возвращаются к своей проверенной риторике, характерной для них с 2016 года, когда президентом был выбран Дональд Трамп и когда немедленно появилась сказка о том, что это Кремль привёл его к власти, - заявил Новотны в интервью.
Дипломат подчеркнул, что считает эти обвинения в адрес России "сказкой", потому что "никаких доказательств нет".
Вообще всё это, на мой взгляд, выглядит просто глупо, - цитирует ИноСМИ слова экс-посла.
Новотны считает, что Байден во время своего президентства продолжит "обвинять Трампа, что тот зависел от Москвы, что был путинским протеже и так далее".
"Но что американцы могут реально сделать русским? Ведь они вводят одну санкцию за другой, но санкции, что парадоксально, русским только помогают", - отметил дипломат.
При этом Новотны рассмеялся после вопроса о том, что Байден намерен сотрудничать с Москвой там, где у них "есть общие интересы".
Какие могут быть общие интересы, когда Россию провозглашают главным врагом Соединённых Штатов? - со смехом ответил Новотны.
Экс-посол подчеркнул, что США своей политикой "постепенно заставят Россию ещё больше развернуться в сторону Китая и сблизиться с ним".
На шутливый парафраз русской поговорки: "Получается, "избушка-избушка, повернись к Китаю лицом, а к США задом!", Новотны со смехом ответил: "Так и будет".

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