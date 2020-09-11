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"Избранный президент" Белоруссии приветствовала санкции ЕС против Минска
11 сентября 2020, 10:15 • 119 • Политика
Бывшая соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская приветствовала санкции ЕС против Белоруссии. При этом в четверг, 10 сентября, сейм Литвы признал Тихановскую законно избранным лидером Белоруссии.
"Избранный президент" Белоруссии Светлана Тихановская выступила в поддержку евросанкций против Минска. По её словам, оппозиция, "конечно, приветствует санкции". При этом она указала, что введение ограничений - прерогатива и выбор каждой страны.
"Мы не можем на этом настаивать", - заявила она в Варшаве.
Ранее литовский сейм объявил Тихановскую избранным президентом Белоруссии.
Напомним, что Литва, куда изначально Тихановская уехала сразу после президентских выборов, открыто поддержала оппозицию, отказалась признавать результаты выборов и запретила действующему белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
По мнению МИД России, Вильнюс в ситуации вокруг Минска перешёл все границы. Глава дипведомства Сергей Лавров ранее заявил, что литовские власти и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
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