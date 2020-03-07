"Избирательный подход": Нидерланды по делу MH17 снова показали предвзятое отношение к России

Министр юстиции и безопасности Нидерландов принял решение отказать России в передаче материалов дела. В Генпрокуратуре пояснили, что обжаловать это в национальных судебных органах нельзя. Такая возможность не предусмотрена Европейской конвенцией о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года, пишет РИА "Новости".

В ведомстве отметили, что изначально Россия не смогла стать полноправным участником ССГ, хотя данных по делу MH17 передала достаточно много. Впрочем, большую часть из них нидерландские расследователи проигнорировали.

"Члены ССГ изначально демонстрировали избирательный подход к формированию доказательной базы, а также очевидно предвзятое отношение к России и её попыткам прояснить истинные обстоятельства авиакатастрофы", - сообщила Генпрокуратура.

Впереди судебный процесс. Сторону обвинения представит Национальная прокуратура Нидерландов.