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"Избавьтесь от неё завтра же": Журналистам слили компромат на Трампа с секретным разговором об Украине
26 января 2020, 18:39 • 170 • Политика
СМИ опубликовали запись разговора Трампа о противостоянии Москвы и Киева. В ходе полуторачасовой беседы предположительно американский лидер с "украинскими друзьями" рассуждает об Украине и России. В ходе беседы Трамп призвал к увольнению американского посла на Украине Мари Йованович. "Избавьтесь от неё завтра же", - говорится на записи секретного разговора.
Журналисты AP слили в сеть компромат на американского лидера Дональда Трампа. Речь идёт о полуторачасовой записи, сделанной в прошлом году во время делового ужина.
Предположительно Трамп общается со своими "украинскими друзьями"- бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.
В ходе разговора Трамп задаётся вопросом, как долго Украина сможет противостоять "российской агрессии" без помощи со стороны США, а после призывает отстранить от должности Мари Йованович, которая с 2016 по 2019 год занимала пост посла США в Незалежной.
"Избавьтесь от неё завтра же. Мне всё равно, - произносит в ходе разговора Трамп. - Избавьтесь от неё завтра. Выгоните её. Хорошо? Сделайте это".
В конце ужина слышно, что один из участников разговора вручил Трампу подарок от "главного раввина на Украине" и раввинов в Израиле. Мужской голос сравнивает президента США с Мессией, который должен спасти мир и Украину.
Как сообщает ABC, копию записи передали федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Там не стали комментировать информацию.
В США идет рассмотрение импичмента Трампу, а также с 11 октября расследуется деятельность на Украине адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
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