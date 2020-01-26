"Избавьтесь от неё завтра же": Журналистам слили компромат на Трампа с секретным разговором об Украине

Журналисты AP слили в сеть компромат на американского лидера Дональда Трампа. Речь идёт о полуторачасовой записи, сделанной в прошлом году во время делового ужина.

Предположительно Трамп общается со своими "украинскими друзьями"- бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

В ходе разговора Трамп задаётся вопросом, как долго Украина сможет противостоять "российской агрессии" без помощи со стороны США, а после призывает отстранить от должности Мари Йованович, которая с 2016 по 2019 год занимала пост посла США в Незалежной.

"Избавьтесь от неё завтра же. Мне всё равно, - произносит в ходе разговора Трамп. - Избавьтесь от неё завтра. Выгоните её. Хорошо? Сделайте это".

В конце ужина слышно, что один из участников разговора вручил Трампу подарок от "главного раввина на Украине" и раввинов в Израиле. Мужской голос сравнивает президента США с Мессией, который должен спасти мир и Украину.

Как сообщает ABC, копию записи передали федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Там не стали комментировать информацию.

В США идет рассмотрение импичмента Трампу, а также с 11 октября расследуется деятельность на Украине адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.