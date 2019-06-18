"Избавляется" от российских военных? Минск готовит свой "китайский" ответ на русский "Искандер"

Ранее на 9-й международной выставке вооружений MILEX 2019 в Минске белорусский завод точной электромеханики представил макет своей новой тактической баллистической ракеты, а также пусковой контейнер для неё. Представитель завода пояснил, что разработка проходит в рамках модернизации комплекса "Полонез-М".

Он не исключил того, что в будущем обновлённая версия "Полонеза" может стать ответом на русский ОТРК "Искандер-М". Макеты же привезли на выставку, чтобы продемонстрировать "товар" потенциальным покупателям, пояснил собеседник ТАСС.

Сам по себе ракетный комплекс "Полонез" основан на китайских технологиях. И, как ссылается на неназванных экспертов avia.pro, предположительная дальность новинки составит порядка 350-400 километров. При этом он вряд ли сможет реально конкурировать с русскими "Искандерами".

В медиа в то же время предположили, что таким образом Белоруссия "избавляется" от российских военных на своей территории. Мол, Минск активно взялся за разработку собственного вооружения, "на фоне того, как Россия продолжает настаивать на размещении на территории страны своих военных объектов и подразделений".

Официальных подтверждений этому предположению нет. Единственное, что отмечалось ранее, так это то, что работы над "Полонезом" Минск начал семь лет назад после того, как Москва отказалась поставлять ему российские комплексы "Искандер-М" без одновременного размещения в стране российских боевых расчетов.