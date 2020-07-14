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"Избавиться от этого актива": Трампа обвинили в попытке продать территорию США

14 июля 2020, 00:00  •  42 • В мире
В США президента Дональда Трампа обвинили в попытке продать часть территории страны. Об этом заявила бывшая исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк. Она рассказала, что разговоры об этом шли после урагана в Пуэрто-Рико. Тогда Трамп предлагал "избавиться от этого актива".
Президента США Дональда Трампа обвинили в желании продать часть территории страны. Об этом бывшая исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк сообщила в интервью газете The New York Times. Дюк отметила, что это обсуждали после опустошительного урагана в Пуэрто-Рико в 2017 году.
По мнению Дюк, Трамп повел себя скорее как бизнесмен, чем как глава государства. Он неоднократно предлагал "продать остров или избавиться от этого актива". Однако к этим идеям никогда не возвращались в Белом доме.
Дюк отметила, что руководство страны должно тщательно подбирать слова и выражения. Однако Трамп, по её мнению, пренебрегает этим правилом. Она считает, что он вряд ли сможет остаться на посту главы государства на второй срок.
Напомним, что страшный ураган осенью 2017 года унёс жизни трёх тысяч человек в Пуэрто-Рико, а ещё тысячи людей оставил без крова.

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