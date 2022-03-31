"Из жалости можно внести уточнение": ": Холмогоров предложил ответ на "демарш" Диснея

Disney полностью приостанавливает прокат фильмов в России с 7 апреля. Публицист Егор Холмогоров предложил ответить на это отменой авторских прав компании. "Из жалости можно внести уточнение, что накопившиеся авторские можно получить после войны. В рублях", - добавил он.

С 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на свои источники. Публицист Егор Холмогоров предложил радикальный ответ.

Он считает, что Россия должна перестать следить за соблюдением авторских прав Disney и позволить русским кинотеатрам показывать всё, что им захочется. Без всяких разрешений от иностранных правообладателей.

Должно быть решение на правительственном и законодательном уровне. Из жалости можно внести уточнение, что накопившиеся авторские можно получить после войны. В рублях,

- добавил он.

Напомним, что данная идея уже давно витает в воздухе. После объявления санкций в отношении России, в том числе касающихся показа фильмов и сериалов, появилась инициатива о легализации "пиратской продукции" из недружественных стран.