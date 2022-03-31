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"Из жалости можно внести уточнение": ": Холмогоров предложил ответ на "демарш" Диснея

31 марта 2022, 20:25  •  133 • Политика
Disney полностью приостанавливает прокат фильмов в России с 7 апреля. Публицист Егор Холмогоров предложил ответить на это отменой авторских прав компании. "Из жалости можно внести уточнение, что накопившиеся авторские можно получить после войны. В рублях", - добавил он.
С 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на свои источники. Публицист Егор Холмогоров предложил радикальный ответ.
Он считает, что Россия должна перестать следить за соблюдением авторских прав Disney и позволить русским кинотеатрам показывать всё, что им захочется. Без всяких разрешений от иностранных правообладателей.
Должно быть решение на правительственном и законодательном уровне. Из жалости можно внести уточнение, что накопившиеся авторские можно получить после войны. В рублях,
- добавил он.
Напомним, что данная идея уже давно витает в воздухе. После объявления санкций в отношении России, в том числе касающихся показа фильмов и сериалов, появилась инициатива о легализации "пиратской продукции" из недружественных стран.

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