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"Из-за неё сутки сидели": Лукашенко назвал Меркель "волчицей", от переговоров с которой можно устать

07 августа 2020, 01:20  •  54 • Политика
Лукашенко назвал Меркель "волчицей", от переговоров с которой можно устать. "Настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, это же из-за неё сутки сидели", - заявил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал канцлеру Германии Ангеле Меркель сомнительный комплимент. Белорусский лидер назвал её "волчицей", без которой Европа потеряет силу. Заявление прозвучало в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Тема качеств главы правительства Германии всплыла совершенно неожиданно. Лукашенко, рассказывая про президента России Владимира Путина, отметил, что от переговоров с ним никогда не устаёшь. При этом он добавил, что не может сказать того же самого про канцлера Германии.
"Знаете, в переговорах можно от Ангелы Меркель устать, глядя как они вели переговоры, от неё - да. Ну, это волчица, это Европа потеряет силу - настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, это же из-за неё сутки сидели", - сказал Лукашенко, имея в виду переговоры в Минске.
Напомним, что украинский журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у президента Белоруссии, недавно прославился тем, что проинтервьюировал экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Когда же на журналиста обрушился гнев украинских националистов, он заявил, что делал всё по заданию СБУ.

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