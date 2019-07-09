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"Из уважения к грузинскому народу": Путин призвал не принимать санкции против Грузии
09 июля 2019, 16:39 • 114 • Политика
Глава России Владимир Путин прокомментировал возможность введения санкций в отношении Грузии. "Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", - сказал он.
Президент России Владимир Путин ответил на предложение ввести санкции против Грузии в ответ на прямые матерные оскорбления в свой адрес в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Глава государства призвал не предпринимать действий, которые бы навредили двусторонним отношениям между странами.
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