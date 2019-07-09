"Из уважения к грузинскому народу": Путин призвал не принимать санкции против Грузии

Президент России Владимир Путин ответил на предложение ввести санкции против Грузии в ответ на прямые матерные оскорбления в свой адрес в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Глава государства призвал не предпринимать действий, которые бы навредили двусторонним отношениям между странами.

"Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", - сказал Путин о санкциях против Грузии.