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"Из Украины делают живой щит": Экс-депутат Рады о новой инициативе партии Зеленского
21 апреля 2021, 01:45 • 14 • Политика
Фракция Зеленского призвала к разрыву дипломатических отношений с Россией и приглашению иностранного военного контингента из НАТО. "Это возвращение гитлеровской коалиции в XXI веке с лицом Украины. Из этой страны делают живой щит", - считает экс-депутат Рады Алексей Журавко.
Депутаты правящей партии "Слуга народа" призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Ситуацию прокомментировал экс-депутат Рады Алексей Журавко.
Следует отметить, что "слуги народа" советуют Зеленскому не только порвать отношения с Россией, но и пригласить в страну иностранный военный контингент из НАТО. Также президенту Украины советуют объявить глобальную военную мобилизацию и задуматься над полным замещением импорта из России.
Журавко отмечает, что депутаты Рады просто следуют западному антироссийскому тренду, который наметился в последние дни. Бывший украинский парламентарий напоминает про недавнюю высылку русских дипломатов из США, а затем и Чехии.
На этом фоне Зеленский вполне может решиться на разрыв отношений с Россией, считает Журавко. Однако ничего хорошего такой шаг Украине не принесёт, впрочем, как и другие инициативы "Слуги народа".
- объяснил экс-депутат Рады в беседе с Nation News.
Он добавил, что самым опасным из выдвинутых предложений является приглашение на Украину иностранного контингента. Если это произойдёт, то значит, антиславянский военный кулак Запада окончательно сформировался.
- подчеркнул Алексей Журавко.
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