Фракция Зеленского призвала к разрыву дипломатических отношений с Россией и приглашению иностранного военного контингента из НАТО. "Это возвращение гитлеровской коалиции в XXI веке с лицом Украины. Из этой страны делают живой щит", - считает экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Депутаты правящей партии "Слуга народа" призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Ситуацию прокомментировал экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Следует отметить, что "слуги народа" советуют Зеленскому не только порвать отношения с Россией, но и пригласить в страну иностранный военный контингент из НАТО. Также президенту Украины советуют объявить глобальную военную мобилизацию и задуматься над полным замещением импорта из России.

Журавко отмечает, что депутаты Рады просто следуют западному антироссийскому тренду, который наметился в последние дни. Бывший украинский парламентарий напоминает про недавнюю высылку русских дипломатов из США, а затем и Чехии.

На этом фоне Зеленский вполне может решиться на разрыв отношений с Россией, считает Журавко. Однако ничего хорошего такой шаг Украине не принесёт, впрочем, как и другие инициативы "Слуги народа".

Что касается мобилизации, все законы давно приняты, осталось поставить точку. Зеленский, думаю, на это пойдёт, Америка его додавит. На антироссийское импортозамещение Киев тоже может пойти, но это окончательно убьёт Украину,

- объяснил экс-депутат Рады в беседе с Nation News.

Он добавил, что самым опасным из выдвинутых предложений является приглашение на Украину иностранного контингента. Если это произойдёт, то значит, антиславянский военный кулак Запада окончательно сформировался.

Это возвращение гитлеровской коалиции в XXI веке с лицом Украины. Из этой страны делают живой щит,

- подчеркнул Алексей Журавко.