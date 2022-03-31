"Из украинской молодёжи делали Гитлерюгенд": Толстой о находках в освобождённых городах

В Минпросвещения представили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников. "Из украинской молодёжи делали Гитлерюгенд", - прокомментировал Пётр Толстой.

Более 300 книг методической и учебной литературы привезли волонтёры из школ в освобождённых городах Украины. Содержание этих книг прокомментировал зампред Госдумы Пётр Толстой.

В Минпросвещения провели экспертизу привезённой литературы и выяснили, что в ней переписывались целые страницы истории. При этом вся эта литература создавалась на деньги иностранных государств.

Промывание мозгов молодёжи на Украине было поставлено на поток, а русофобия и нацизм стали полноценной частью государственной идеологии… Из украинской молодёжи делали Гитлерюгенд,

- написал по этому поводу Пётр Толстой в своём Telegram-канале.

Он добавил, что так называемая просвещённая Европа просто закрывает на это глаза. В Германии, Польше дети с русскими фамилиями или из семей русского происхождения подвергаются нападкам со стороны сверстников при молчаливом одобрении учителей, негодует зампред Госдумы.

Русские как нация активно и давно обесчеловечиваются не только на Украине, но и в Европе. Мы же помним, что предшествовало массовому уничтожению евреев в 1938-39 гг.?

- задаёт риторический вопрос Пётр Толстой.

Для тех, кто всё-таки забыл, он напомнил. Сначала шла подготовка общественного мнения, евреев постепенно лишили всех гражданских прав, а закончилось всё газовыми камерами.

Удивительно, что у кого-то всё ещё остаются какие-то сомнения относительно целей и задач специальной военной операции на Украине,

- резюмировал зампред Госдумы.