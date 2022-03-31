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"Из украинской молодёжи делали Гитлерюгенд": Толстой о находках в освобождённых городах
31 марта 2022, 20:25 • 79 • Политика
В Минпросвещения представили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников. "Из украинской молодёжи делали Гитлерюгенд", - прокомментировал Пётр Толстой.
Более 300 книг методической и учебной литературы привезли волонтёры из школ в освобождённых городах Украины. Содержание этих книг прокомментировал зампред Госдумы Пётр Толстой.
В Минпросвещения провели экспертизу привезённой литературы и выяснили, что в ней переписывались целые страницы истории. При этом вся эта литература создавалась на деньги иностранных государств.
- написал по этому поводу Пётр Толстой в своём Telegram-канале.
Он добавил, что так называемая просвещённая Европа просто закрывает на это глаза. В Германии, Польше дети с русскими фамилиями или из семей русского происхождения подвергаются нападкам со стороны сверстников при молчаливом одобрении учителей, негодует зампред Госдумы.
- задаёт риторический вопрос Пётр Толстой.
Для тех, кто всё-таки забыл, он напомнил. Сначала шла подготовка общественного мнения, евреев постепенно лишили всех гражданских прав, а закончилось всё газовыми камерами.
- резюмировал зампред Госдумы.
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