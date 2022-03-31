Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
Главная / Политика

"Из украинской молодёжи делали Гитлерюгенд": Толстой о находках в освобождённых городах

31 марта 2022, 20:25  •  79 • Политика
В Минпросвещения представили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников. "Из украинской молодёжи делали Гитлерюгенд", - прокомментировал Пётр Толстой.
Более 300 книг методической и учебной литературы привезли волонтёры из школ в освобождённых городах Украины. Содержание этих книг прокомментировал зампред Госдумы Пётр Толстой.
В Минпросвещения провели экспертизу привезённой литературы и выяснили, что в ней переписывались целые страницы истории. При этом вся эта литература создавалась на деньги иностранных государств.
Промывание мозгов молодёжи на Украине было поставлено на поток, а русофобия и нацизм стали полноценной частью государственной идеологии… Из украинской молодёжи делали Гитлерюгенд,
- написал по этому поводу Пётр Толстой в своём Telegram-канале.
Он добавил, что так называемая просвещённая Европа просто закрывает на это глаза. В Германии, Польше дети с русскими фамилиями или из семей русского происхождения подвергаются нападкам со стороны сверстников при молчаливом одобрении учителей, негодует зампред Госдумы.
Русские как нация активно и давно обесчеловечиваются не только на Украине, но и в Европе. Мы же помним, что предшествовало массовому уничтожению евреев в 1938-39 гг.?
- задаёт риторический вопрос Пётр Толстой.
Для тех, кто всё-таки забыл, он напомнил. Сначала шла подготовка общественного мнения, евреев постепенно лишили всех гражданских прав, а закончилось всё газовыми камерами.
Удивительно, что у кого-то всё ещё остаются какие-то сомнения относительно целей и задач специальной военной операции на Украине,
- резюмировал зампред Госдумы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


79
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 11:05
ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались
31 марта 2022, 12:50
Запад хочет серьёзно повысить ставки на Украине: "Посмотрим, что будет делать Россия"
31 марта 2022, 15:10
Что будет с Украиной? Мнение военного эксперта: "Есть два варианта"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
31 марта 2022, 12:50
Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солдат депутата
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
27 марта 2022, 02:40
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.