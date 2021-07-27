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"Из тёплого кресла в коровник": Депутату Алимову, сравнившему людей со стадом, указали его место

27 июля 2021, 20:45  •  87 • Политика
Достичь коллективного иммунитета от COVID-19 поможет только... отношение к людям как скоту. Так считает депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов, предложивший принудительно вакцинировать людей по "закону стада".
Бурю негодований вызвало заявление депутат Госсовета Республики Татарстан, генерального директора и телеведущего телеканала ТНВ Ильшата Аминова, выступившего со скандальным заявлением в эфире своего канала:
Есть закон стада: нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада.
Алимов выразил уверенность, что это подтверждено "тысячелетней эволюцией людей", а потому "чем быстрее будет принято решение об обязательной вакцинации, тем больше жизней удастся спасти". Скандальное заявление "народного избранника" прокомментировал руководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков:
Отношение к людям исключительно как к биологической особи не было присуще даже советской материалистической науке. Алимов же в этом не просто переплюнул самых ярых коммунистических идеологов, но фактически приблизился к гитлеровской расовой доктрине. Для него слово "человек" уже не звучит гордо. По сути, он предлагает властям относиться к людям так, как относились нацистские селекционеры-евгеники, ставившие над людьми опыты в концлагерях.
Эксперт уточнил, что подобная позиция депутата в корне противоречит как христианской, так и мусульманской религиозной антропологии, учению о человеке. "И даже Фридрих Ницше перевернулся бы в гробу, если бы услышал слова возомнившего себя "сверхчеловеком" Ильшата Алимова", - подчеркнул глава идеологического отдела Первого русского.
По утверждению Тюренкова, за подобные заявления необходимо привлекать к ответственности, однако исправлять не через полную изоляцию от общества, но через принудительные работы. "Гражданина Аминова стоило бы отправить из тёплого депутатского кресла потрудиться, к примеру, в тот же в коровник, чтобы он стал поближе к избравшему его народу. Тому самому, который он ничтоже сумняшеся сравнил с баранами и коровами. Труд, как известно, облагораживает, и способен даже самого безмозглого персонажа сделать человеком", - завершил эксперт.

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