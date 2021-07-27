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"Из тёплого кресла в коровник": Депутату Алимову, сравнившему людей со стадом, указали его место
27 июля 2021, 20:45 • 87 • Политика
Достичь коллективного иммунитета от COVID-19 поможет только... отношение к людям как скоту. Так считает депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов, предложивший принудительно вакцинировать людей по "закону стада".
Бурю негодований вызвало заявление депутат Госсовета Республики Татарстан, генерального директора и телеведущего телеканала ТНВ Ильшата Аминова, выступившего со скандальным заявлением в эфире своего канала:
Алимов выразил уверенность, что это подтверждено "тысячелетней эволюцией людей", а потому "чем быстрее будет принято решение об обязательной вакцинации, тем больше жизней удастся спасти". Скандальное заявление "народного избранника" прокомментировал руководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков:
Эксперт уточнил, что подобная позиция депутата в корне противоречит как христианской, так и мусульманской религиозной антропологии, учению о человеке. "И даже Фридрих Ницше перевернулся бы в гробу, если бы услышал слова возомнившего себя "сверхчеловеком" Ильшата Алимова", - подчеркнул глава идеологического отдела Первого русского.
По утверждению Тюренкова, за подобные заявления необходимо привлекать к ответственности, однако исправлять не через полную изоляцию от общества, но через принудительные работы. "Гражданина Аминова стоило бы отправить из тёплого депутатского кресла потрудиться, к примеру, в тот же в коровник, чтобы он стал поближе к избравшему его народу. Тому самому, который он ничтоже сумняшеся сравнил с баранами и коровами. Труд, как известно, облагораживает, и способен даже самого безмозглого персонажа сделать человеком", - завершил эксперт.
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