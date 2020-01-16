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"Из штамповщика - в настоящий политический орган": Малофеев о том, что будет с Госдумой после послания Путина

16 января 2020, 04:54  •  48 • Политика
В эфире программы "Пронько. Экономика" ведущий и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев обсудили послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В частности, речь шла о новых полномочиях Госдумы, о которых упомянул глава государства. Малофеев уверен, что теперь нижняя палата парламента превратится из "штамповщика" законов в настоящий политический орган.
В эфире программы "Пронько. Экономика" ведущий Юрий Пронько попросил гостя студии, заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева, прокомментировать как юриста, что значили слова президента.
"Константин Валерьевич, вы юрист, кроме того что вы крупный бизнесмен, вы политик, но вы и юрист. Я хочу юридическую трактовку понять вот произошедшего. То есть теперь мы понимаем, из-за чего ушло правительство. Но тогда-то мы ещё не знали", - попросил Юрий Пронько.
Малофеев ответил, что в речи президента было много масштабного - того, что стоит обсудить, - на уровне конституционного права.
"То, что объявил президент, - мы ещё об этом поговорим, но начнём, собственно говоря, с правительства. Сейчас, после того как он заговорил об ответственном правительстве перед Думой, роль Государственной думы, безусловно, сильно возрастает", - пояснил Малофеев.
По его словам, из "штамповщика", коей зачастую являлась нижняя палата парламента, она превращается в настоящий политический орган, от которого зависит исполнительная власть.
"Она зависит и от президента, и от Думы. Кстати, сейчас это начинает напоминать ту Государственную думу, которую до революции желали иметь тогда. Сейчас мы приобретаем ответственное правительство", - заметил Малофеев.
Он добавил, что теперь политическая система России и партийная система приобретают совсем иную роль. Так, до этого, по словам Малофеева, было непонятно, чем заняты наши политические партии, поскольку до сих пор большинство в Госдуме было только у одной из них - у "Единой России", а все остальные могли только иногда возвысить свой голос, так как за исключением изменений Конституции, где требуется 2/3 голосов парламента, прав у них не было.
"А теперь у нас идёт вопрос об изменении Конституции. Для того чтобы Конституция была изменена, соответственно, нужно 2/3", - пояснил Малофеев.
Замглавы ВРНС напомнил, что в этой Государственной думе у "Единой России" сегодня 2/3 есть, но не факт, что столько же будет в следующем созыве.
"Поэтому сейчас "Единая Россия" может принять самостоятельно эти поправки. Потому что поправки не затрагивают основные положения. Основные положения - 1 - 2-я глава и 9-я глава об изменениях в Конституцию - они принимаются Конституционным собранием, закон о которых - сюрприз - за 26 лет не принят, его не существует", - добавил Малофеев.

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