"Из серии "стены Яценюка": В Крыму оценили проект Зеленского построить "город-сад" на границе

По мнению сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма, идея украинского гаранта является "несбыточным проектом".

"Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии "стены Яценюка" или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны. Я думаю, что по итогу по документам будет город, а по факту голое поле и очередной поиск виноватого в зраде (предательстве)", - сказал Чегринец в беседе с РИА Новости.

Напомним, о грандиозных планах президента Украины сообщается на его официальном сайте. Строительство, по словам Зеленского, стартует уже в этом году, а соответствующая договорённость уже достигнута с президентом Турции Эрдоганом во время его недавнего визита в Киев.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь всё на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - мечтательно поведал президент Украины.

Помимо этого, пообещал он, на КПП "Чонгар", приграничном с российским Крымом, будет обустроен "специальный хаб", который "поразит" своей развитой инфраструктурой: здесь создадут самые комфортные условия для украинцев, пересекающих КПВВ, вплоть до "качественных дорог и транспортного сообщения".