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"Из серии "стены Яценюка": В Крыму оценили проект Зеленского построить "город-сад" на границе
14 февраля 2020, 14:24 • 71 • Политика
Президент Украины анонсировал строительство в Херсонской области поселения для переселенцев из Крыма, которое будет проходить при поддержке властей Турции. "Здесь будет город-сад", - помечтал Владимир Зеленский. "Очередной проект из серии "стены Яценюка", - считает Роман Чегринец.
По мнению сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма, идея украинского гаранта является "несбыточным проектом".
Напомним, о грандиозных планах президента Украины сообщается на его официальном сайте. Строительство, по словам Зеленского, стартует уже в этом году, а соответствующая договорённость уже достигнута с президентом Турции Эрдоганом во время его недавнего визита в Киев.
Помимо этого, пообещал он, на КПП "Чонгар", приграничном с российским Крымом, будет обустроен "специальный хаб", который "поразит" своей развитой инфраструктурой: здесь создадут самые комфортные условия для украинцев, пересекающих КПВВ, вплоть до "качественных дорог и транспортного сообщения".
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