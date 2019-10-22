|
"Из русофоба в голубя мира за 5 лет": Эстония пересмотрела отношения с Россией - СМИ США
22 октября 2019, 21:54 • 161 • Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше. Это изрядно удивило американского журналиста из Politico. "Если в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира", - пишет он.
В Эстонии за минувшие пять лет стали гораздо лучше относиться к России. Такое "открытие" сделал американский журналист Виджай Махешвари, пишущий для издания Politico.
Он отмечает, что был в Эстонии 5 лет назад и помнил, как там относились к русскому языку - примерно так же, как сейчас на Украине. Теперь же он не вызывает столь бурной реакции. Напротив, эстонцы ведут себя "непринужденно и раскованно", когда общаются на русском языке. Кроме того, в ресторанах Эстонии нередко можно увидеть меню на русском языке.
По его наблюдениям, всего за пять лет Эстония превратилась из одной из самых агрессивно настроенных по отношению к России стран в "регионального голубя мира".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2019, 05:39
|
16 октября 2019, 09:54
|
20 октября 2019, 16:09
|
18 октября 2019, 20:24
|
19 октября 2019, 15:54
|
21 октября 2019, 22:54
|
20 октября 2019, 04:54