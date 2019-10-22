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"Из русофоба в голубя мира за 5 лет": Эстония пересмотрела отношения с Россией - СМИ США

22 октября 2019, 21:54  •  161 • Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше. Это изрядно удивило американского журналиста из Politico. "Если в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира", - пишет он.
В Эстонии за минувшие пять лет стали гораздо лучше относиться к России. Такое "открытие" сделал американский журналист Виджай Махешвари, пишущий для издания Politico.
Он отмечает, что был в Эстонии 5 лет назад и помнил, как там относились к русскому языку - примерно так же, как сейчас на Украине. Теперь же он не вызывает столь бурной реакции. Напротив, эстонцы ведут себя "непринужденно и раскованно", когда общаются на русском языке. Кроме того, в ресторанах Эстонии нередко можно увидеть меню на русском языке.
"В Эстонии уже произошла перезагрузка отношений с Россией, на которую только "надеется" президент Франции Эммануэль Макрон", - пишет американец.
По его наблюдениям, всего за пять лет Эстония превратилась из одной из самых агрессивно настроенных по отношению к России стран в "регионального голубя мира".

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